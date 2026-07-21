Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau dự án cống hộp chống ngập

Dương Triều

TPO - Sau quá trình thi công cống hộp thuộc dự án chống ngập, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) xuất hiện các vệt vá kéo dài. Độ chênh giữa mặt đường cũ và mới khiến phương tiện rung xóc khi lưu thông.

VIDEO: Cận cảnh mặt đường Võ Chí Công sau công trình chống ngập.
tp-vo-chi-cong25.jpg
Tuyến Võ Chí Công dài hơn 4 km, là cửa ngõ kết nối trung tâm Hà Nội với cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài. Sau nhiều tháng thi công hệ thống cống hộp chống ngập, các rào chắn đã được tháo dỡ, giao thông trở lại bình thường.
tp-vo-chi-cong4.jpg
tp-vo-chi-cong13.jpg
tp-vo-chi-cong15.jpg
Ghi nhận của báo Tiền Phong sáng 20/7 cho thấy, dù Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả đồng bộ mặt đường và xử lý các vị trí lún võng, nứt nẻ, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công vẫn trong tình trạng chắp vá, lồi lõm. Các dải nhựa hoàn trả kéo dài, mối nối giữa mặt đường cũ và mới tạo thành gờ nổi, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông qua khu vực.
tp-vo-chi-cong18.jpg
Một số vị trí còn xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, mặt đường gợn sóng hoặc bong tróc lớp nhựa bề mặt. Sau các trận mưa, nước đọng tại những điểm trũng càng làm lộ rõ sự thiếu bằng phẳng của mặt đường.
tp-vo-chi-cong11.jpg
tp-vo-chi-cong9.jpg
Trong giờ cao điểm, nhiều người đi xe máy giảm tốc khi qua các đoạn gồ ghề. Một số ôtô rung lắc rõ khi đi qua những vị trí vá nối kéo dài.
tp-vo-chi-cong27.jpg
Theo quan sát, phần lớn các điểm bất cập tập trung trên khu vực từng đào mở để thi công cống hộp ngầm. Màu sắc giữa lớp nhựa mới và cũ cũng tạo thành những dải vá rõ nét trên toàn tuyến.
tp-vo-chi-cong23.jpg
Dự án cống hộp được triển khai nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn và các khu dân cư lân cận, nơi nhiều năm thường xuyên xảy ra úng ngập sau mưa lớn.
tp-vo-chi-cong28.jpg
Cùng với Võ Chí Công, các hạng mục chống ngập trên đường Bưởi cũng đang dần hoàn thiện. Khi hệ thống thoát nước mới đi vào vận hành, chất lượng hoàn trả mặt đường sẽ là yếu tố được người dân quan tâm bên cạnh hiệu quả chống ngập.
Dương Triều
#Võ Chí Công #chống ngập #mặt đường #cống hộp #giao thông #sửa chữa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe