Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau dự án cống hộp chống ngập

TPO - Sau quá trình thi công cống hộp thuộc dự án chống ngập, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) xuất hiện các vệt vá kéo dài. Độ chênh giữa mặt đường cũ và mới khiến phương tiện rung xóc khi lưu thông.