Hiện trạng mặt đường Võ Chí Công sau dự án cống hộp chống ngập

TPO - Sau quá trình thi công cống hộp thuộc dự án chống ngập, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) xuất hiện các vệt vá kéo dài. Độ chênh giữa mặt đường cũ và mới khiến phương tiện rung xóc khi lưu thông.
Ghi nhận của báo Tiền Phong sáng 20/7 cho thấy, dù Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả đồng bộ mặt đường và xử lý các vị trí lún võng, nứt nẻ, nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công vẫn trong tình trạng chắp vá, lồi lõm. Các dải nhựa hoàn trả kéo dài, mối nối giữa mặt đường cũ và mới tạo thành gờ nổi, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông qua khu vực.
Trong giờ cao điểm, nhiều người đi xe máy giảm tốc khi qua các đoạn gồ ghề. Một số ôtô rung lắc rõ khi đi qua những vị trí vá nối kéo dài.