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Nhịp sống Thủ đô

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230 hộ dân tại phường Bạch Mai thuộc phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Hiểu Minh

TPO - Trên địa bàn phường Bạch Mai (TP Hà Nội) có 10 tổ chức và 230 hộ gia đình liên quan đến dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Ngày 21/7, đại diện UBND phường Bạch Mai cho biết, vừa tổ chức công khai các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đầu tư trục cảnh quan Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo đó, trên địa bàn phường Bạch Mai có 10 tổ chức và 230 hộ gia đình nằm trong phạm vi tác động của Dự án đầu tư trục cảnh quan Quốc lộ 1A.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Thủ đô, là dự án được áp dụng Nghị quyết số 258/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/12/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô. Chính nhờ cơ chế đặc thù này, chính sách bồi thường và hỗ trợ sẽ được tối ưu hóa ở mức cao nhất, đảm bảo quyền lợi an sinh sinh kế tốt nhất cho cư dân.

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Dự kiến khu tái định cư cho người dân trên địa bàn phường Bạch Mai

Giá đất ở quy định tại Nghị quyết 52 của HĐND Thành phố, nằm trong dự án QL1 có các tuyến đường phố: Đường Giải phóng (đoạn từ đường Đại Cồ Việt đến đường Trường Chinh phía đối diện đường sắt): Vị trí 1: 191.153.000đ/m2; Vị trí 2: 99.662.000đ/m2; Vị trí 3: 75.694.000đ/m2; Vị trí 4: 66.781.000đ/m2.

Phố Lê Thanh Nghị (đầu đường đến cuối đường): Vị trí 1: 227.758.000đ/m2; Vị trí 2: 116.208.000đ/m2; Vị trí 3: 87.583.000đ/m2; Vị trí 4: 77.261.000đ/m2.

Phố Vọng (từ trường Đại học Kinh tế quốc dân đến Đại La): Vị trí 1: 145.302.000đ/m2; Vị trí 2: 78.470.000đ/m2; Vị trí 3: 60.136.000đ/m2; Vị trí 4: 53.279.000đ/m2.

Phố Đại La (đầu đường, cuối đường): Vị trí 1: 210.768.000đ/m2; Vị trí 2: 107.452.000đ/m2; Vị trí 3: 81.583.000đ/m2; Vị trí 4: 71.288.000đ/m2.

Ngoài ra, về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án này được thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/QH15, Hệ số điều chỉnh quy định Tại khoản 4, điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

"Ngoài khoản hỗ trợ trên, hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất bị thu hồi thì được mua 1 căn hộ tái định cư theo quy định của UBND Thành phố", đại diện UBND phường Bạch Mai thông tin.

Hiểu Minh
#dự án mở rộng Quốc lộ 1A tại Hà Nội #chính sách đền bù và hỗ trợ GPMB #chính sách tái định cư và giá đất đền bù #cơ chế đặc thù thực hiện dự án lớn #mở rộng quốc lộ 1A

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