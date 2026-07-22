Iran cảnh báo leo thang chiến tranh khu vực

TPO - Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân hoặc các địa điểm chiến lược của nước này sẽ bị coi là hành động mở rộng chiến tranh trong khu vực và kéo theo những đòn đáp trả nhằm vào lợi ích của Mỹ cùng các đồng minh.

Theo một tuyên bố được Đài truyền hình nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) công bố vào sáng sớm thứ Tư (22/7), Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hoặc các địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực.

"Mỹ đã đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm nhạy cảm khác của Iran... Nếu quân đội Mỹ tiến đến giai đoạn đó, chúng tôi sẽ coi là sự mở rộng chiến tranh trong khu vực. Tất cả các lợi ích của Mỹ, cũng như của đồng minh và những nước ủng hộ Washington, sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu Mỹ tiến hành các cuộc không kích", tuyên bố nêu rõ.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/7 tuyên bố Washington sẽ sớm tấn công khu phức hợp ngầm Pickaxe, nằm cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam. Địa điểm này được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố năm 2020 là cơ sở dự kiến lắp ráp các máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng của quân đội Mỹ trong việc tấn công cơ sở hạt nhân ngầm này.

"Rất nhiều khả năng của chúng tôi được xếp vào loại bí mật. Nếu ai trên thế giới có thể tiếp cận được bất cứ thứ gì, thì đó chính là quân đội Mỹ", ông Hegseth nói tại một phiên điều trần ở Quốc hội.

Địa điểm núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz, sâu trong lãnh thổ Iran. Các nhà phân tích và cơ quan tình báo nhận định rằng địa điểm này còn nằm sâu dưới lòng đất hơn cả các cơ sở bị Mỹ tấn công trong Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng 6/2025.

Trước đó, tình báo Israel cho rằng Iran đã chuyển một phần kho uranium làm giàu ở mức cao cùng các máy ly tâm tiên tiến đến núi Pickaxe. Việc xác định vị trí và vô hiệu hóa lượng uranium làm giàu cao này được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và Israel.

Giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của một cuộc tấn công nhằm vào núi Pickaxe. Chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân Andrea Stricker nói với CNN, rằng Mỹ nên hành động để ngăn Iran hoàn thiện cơ sở này và tái khởi động hoạt động làm giàu uranium.

Trong khi đó, James Acton, đồng lãnh đạo Chương trình Chính sách Hạt nhân của Quỹ Carnegie, cho rằng ngay cả khi không kích, Mỹ có thể chỉ phá hủy được các đường hầm tiếp cận chứ khó có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn cơ sở ngầm. Theo ông, điều đó "không làm thay đổi cuộc chơi".