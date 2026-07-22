Hạ sĩ người Jrai quên mình cứu hai người bị điện giật

TPO - Thấy hai người dân bị điện giật bất tỉnh, không chút do dự, hạ sĩ Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào cứu người, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Hai người dân được cứu kịp thời nhưng hạ sĩ Kpă Thiệp không qua khỏi.

Ngày 21/7, Quân đoàn 34 cho biết, đã có báo cáo gửi Bộ Tổng Tham mưu và Cục Tác chiến về hành động dũng cảm cứu người của hạ sĩ Kpă Thiệp (sinh năm 2006, dân tộc Jrai, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã anh dũng hy sinh trong khi cứu hai người dân bị điện giật tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, hạ sĩ Kpă Thiệp (quê xã Chư Sê, Gia Lai) đang nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến 30/7. Khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, đồng chí cùng vợ phát hiện hai người dân bị điện giật bất tỉnh.

Đại diện gia đình nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Chư Sê tặng hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người.

Trước tình huống khẩn cấp, không chút do dự, hạ sĩ Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Nhờ hành động dũng cảm, quyết đoán và đầy trách nhiệm của hạ sĩ Kpă Thiệp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, riêng hạ sĩ Kpă Thiệp không qua khỏi.

Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích bởi tác động của ngoại lực.

Lực lượng quân sự địa phương tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp.

Quân đoàn 34 đánh giá, hành động của hạ sĩ Kpă Thiệp là biểu tượng sáng ngời về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân, là tấm gương cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Hiện, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân hy sinh.

Hạ sĩ Kpă Thiệp.

Ông Trần Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Chư Sê, đã tặng Giấy khen cho hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người; đồng thời, UBND xã Ia Ko đang đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng Bằng khen.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 34 đã phúng điếu cũng như quyên góp, ủng hộ gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát.