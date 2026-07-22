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Người lính

Iran chuyển máy ly tâm và uranium làm giàu đến 'pháo đài ngầm'?

Quỳnh Như

TPO - Israel cho rằng Iran đã bí mật chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao tới cơ sở ngầm Pickaxe ở phía nam Tehran sau cuộc chiến 12 ngày. Động thái được cho là nhằm bảo vệ chương trình hạt nhân trước các cuộc không kích của Mỹ.

Theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề, Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến và một phần kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này đến một cơ sở ngầm kiên cố ở phía nam Tehran sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.

Cơ sở này được gọi là núi Pickaxe, từ lâu nằm trong tầm theo dõi của tình báo Israel, được xem là một trong những địa điểm hạt nhân trọng yếu của Iran.

Được xây dựng sâu dưới lòng đất, cơ sở này rất khó bị phá hủy bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong khi vị trí nằm sâu trong nội địa Iran cũng khiến mọi phương án tấn công trên bộ trở nên đặc biệt phức tạp.

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Hình ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện tại lối vào một đường hầm ở núi Pickaxe, gần cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran, ngày 21/6. Ảnh: Reuters

Trước đó, CNN đưa tin Iran đã tăng cường các biện pháp bảo vệ kho uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân, bao gồm việc cố ý đánh sập các đường hầm và gài thuốc nổ tại lối vào. Theo các ước tính, Iran đang sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu cao. Việc vô hiệu hóa hoặc thu giữ số vật liệu này vẫn là một trong những mục tiêu trọng tâm của Mỹ và Israel.

Nguồn tin Israel cũng cho biết hoạt động xây dựng và vận hành tại Pickaxe đã gia tăng đáng kể sau cuộc chiến 12 ngày. Đáng chú ý, trong chiến dịch không kích cuối cuộc xung đột, Mỹ chỉ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan, trong khi không nhắm mục tiêu vào khu vực Pickaxe.

Israel chưa muốn tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ

Dù cuộc xung đột hiện nay khởi phát từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, Israel đã không tham gia các đợt không kích do Mỹ tiến hành trong khoảng 10 ngày gần đây.

Phát biểu ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho rằng việc tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ ở thời điểm hiện tại không mang lại lợi ích cho Israel.

"Chúng tôi không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng đã chuẩn bị cho mọi kịch bản", ông nói, đồng thời khẳng định quân đội Israel vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Smotrich cũng cảnh báo nếu Iran tấn công Israel, Tehran sẽ phải đối mặt với "sự đáp trả cực kỳ mạnh mẽ".

"Nếu phía Iran phạm sai lầm khi nổ súng vào chúng tôi, họ sẽ phải hối hận khi đối mặt với sự đáp trả cực kỳ mạnh mẽ," ông Smotrich nói.

Theo nhiều nhà phân tích, những phát ngôn này cho thấy các nhà lãnh đạo Israel tin rằng chiến dịch quân sự hiện tại của Mỹ đã gây ra những tổn thất đáng kể cho Iran mà không cần Israel phải mở thêm một mặt trận quân sự khác.

Việc đứng ngoài cuộc xung đột cũng giúp hạn chế nguy cơ Israel phải đối mặt với sự trả đũa tiềm tàng từ Iran, bao gồm cuộc tấn công tên lửa, các cuộc tấn công của những nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn hoặc tác động đối với các tuyến vận tải và năng lượng trong khu vực.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Israel #Uranium #Pickaxe #Hạt nhân #Iran chiến tranh #Mỹ #xung đột #Trung Đông #pháo đài ngầm #chương trình hạt nhân

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