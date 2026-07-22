Cô gái trẻ lĩnh 13 năm tù vì tham gia đường dây lừa đảo ‘chạy án’

TPO - Là một 'mắt xích' trong đường dây lừa đảo 'chạy án', bị cáo Bùi Thị Hồng Hiên (SN 1994, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) sau một thời gian bỏ trốn bị bắt giữ và bị tòa kết án 13 năm tù giam.

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Hồng Hiên (SN 1994, ở phường Vĩnh Hưng) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi phạm tội của Bùi Thị Hồng Hiên diễn ra từ 2023 nhưng bị cáo bỏ trốn, bị truy nã vừa bắt được.

Theo đó, khoảng 11/2023, các đối tượng Lê Thiên Vũ (SN 1982) và Nguyễn Duy Thanh Châu (SN 1981) đều ở TPHCM, đã bàn bạc rồi cùng nhau làm giả hai thẻ đảng viên mang tên Vũ, Châu và quyết định kết nạp đảng viên.

Đối tượng Vũ còn mua trang phục của lực lượng vũ trang rồi cùng bạn chụp ảnh chân dung với bộ quần áo trên, đeo cả cấp hàm. Vũ cùng Châu sử dụng hai thẻ đảng viên giả, đưa cho Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, ở Hà Nội) xem rồi giới thiệu mình là cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang.

Bị cáo Bùi Thị Hồng Hiên.

Tháng 12/2023, bà L. (SN 1966, ở TP HCM) có nhu cầu xin cho người quen là ông T., đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được tại ngoại. Thông qua người quen, bà L. đến gặp Dũng. Do nghĩ Châu và Vũ làm được nên Dũng đã liên hệ nhờ hai người này xin cho ông T. được tại ngoại.

Sau đó, Vũ liên hệ nhờ Phạm Thụy Xuân Khoa lo việc này. Khoa đồng ý, tiếp tục nhờ Phan Văn Ngọc, rồi Ngọc tiếp tục liên hệ với Trần Hoàng Thúy và Bùi Thị Hồng Hiên để lo "chạy án".

Theo cáo buộc, Hiên và Thúy đang ở cùng nhau nên cả hai thống nhất Thúy liên hệ nhờ Vương Thị Quỳnh Phương giúp đỡ. Dù không có khả năng nhưng Phương vẫn nhận lời, liên hệ với thêm đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) để xin cho ông T.

Đạt yêu cầu Phương chi số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ. Phương nói Hiên và Thúy phải chi phí mức 3 tỷ đồng. Sau đó, Hiên và Thúy báo lại cho Ngọc và Khoa tiền “chạy án" là 3,5 tỷ đồng. Tiếp đó, Khoa báo lại cho Vũ chi phí hết 4,5 tỷ đồng.

Ngày 18/12/2023, bà L. đến gặp Dũng, Châu và được nhóm này “diễn kịch” là “cấp trên, cấp dưới” trong lực lượng vũ trang. Nhóm yêu cầu bà L. cung cấp một số giấy tờ liên quan, kèm theo lời hứa sẽ giúp anh T được tại ngoại với giá 6 tỷ đồng.

Tin tưởng bà L. chuyển trước 2,7 tỷ đồng nhưng sau thấy việc không thành bà L. đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Sau khi phạm tội, riêng bị cáo Bùi Thị Hồng Hiên bỏ trốn và bị truy nã. Còn Vũ, Châu, Dũng cùng các đối tượng liên quan khác đã bị đưa ra xét xử, đồng thời nhận án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.