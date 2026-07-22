Bắt Chủ tịch Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc (địa chỉ số 2 đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón.

Để hợp thức hóa hồ sơ và tạo niềm tin với khách hàng, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần B.O (xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) thuê đóng gói sản phẩm phân bón URÊ 46HBF. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hợp đồng chỉ mang tính hình thức.

Trên thực tế, toàn bộ quá trình sản xuất và đóng gói phân bón đều diễn ra tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, không thực hiện tại Công ty Cổ phần B.O như thông tin in trên bao bì sản phẩm.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này đã làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hóa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam L.Q.N. (SN 1978, trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Tang vật thu giữ 65 tấn phân bón giả trị giá trên 1 tỷ đồng cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.



Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đây là vụ án có số lượng tang vật lớn, thể hiện quyết tâm của lực lượng cảnh sát trong đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.