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Thế giới

Mỹ thực hiện chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vừa điều một chuyến bay viện trợ nhân đạo tới Cuba. Đây là đợt triển khai đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD mà Washington cam kết gần đây.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ chưa từng có tiền lệ cho Cuba, nhằm hỗ trợ người dân nước này. Tuy nhiên, Washington tiếp tục gây sức ép lên quốc đảo Caribe, chặn phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba và tiếp tục siết chặt trừng phạt tài chính.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo Cuba thận trọng với đề nghị viện trợ của Mỹ, đồng thời lên án Washington gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài, cùng với tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn ra các cuộc trao đổi giữa quan chức hai bên, Cuba đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lô hàng viện trợ ngày 21/7, bao gồm thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh đủ cho khoảng 700 hộ gia đình, được tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển và phân phát. Chuyến hàng này nối tiếp khoản hỗ trợ trị giá 9 triệu USD mà Mỹ trước đó đã chuyển thông qua Giáo hội Công giáo.

“Tiếp nối thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ tại địa phương trực tiếp phân phát hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm nguồn hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ…”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Bình Giang
Theo Reuters
#Cuba #Mỹ #Viện trợ #Cấm vận

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