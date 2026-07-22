Trấn Thành gây bàn luận khi được đề cử gương mặt đẹp trai nhất thế giới

TPO - Việc MC Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin này thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận với nhiều quan điểm khác nhau.

Khi Trấn Thành được đề cử top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng Trấn Thành không phải cái tên họ hình dung khi nhắc đến một bảng xếp hạng về nhan sắc.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, những tranh luận xoay quanh Trấn Thành không phải là trường hợp cá biệt. Trong nhiều năm qua, hầu như mùa bình chọn nào của TC Candler cũng tạo ra các cuộc tranh luận tương tự ở nhiều quốc gia.

Bàn luận về ngoại hình của Trấn Thành

Trấn Thành gây bàn luận khi được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới.

Trước đó, những nghệ sĩ Việt như Sơn Tùng M-TP, Isaac, Hieuthuhai hay diễn viên Quốc Anh khi được TC Candler đề cử đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP, Isaac hay Quốc Anh được công chúng biết đến nhiều với hình ảnh ca sĩ, diễn viên hoặc người mẫu sở hữu ngoại hình nổi bật. Vì vậy, khi họ xuất hiện trong danh sách của TC Candler, phản ứng thường thiên về sự đồng tình do phù hợp với kỳ vọng của nhiều khán giả về một bảng xếp hạng nhan sắc.

Tuy nhiên, ngay khi Trấn Thành xuất hiện trong bảng đề cử top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới đã gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội về nhan sắc của anh.

Trong suy nghĩ của nhiều người, danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới thường được hiểu là quy tụ những người sở hữu ngoại hình nổi bật với các chuẩn mực phổ biến như gương mặt cân đối, vóc dáng ấn tượng hay hình ảnh thời trang thu hút.

Chính vì vậy, khi một nghệ sĩ vốn được biết đến nhiều hơn với vai trò nhà sản xuất, diễn viên và khả năng dẫn dắt chương trình như Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử đã gây ra nhiều bất ngờ.

“Tôi không nghĩ rằng Trấn Thành là chuẩn mực của vẻ đẹp trai”, “Việc Trấn Thành xuất hiện trong bảng xếp hạng về nhan sắc khiến tôi bối rối”, “Trấn Thành rất đa tài, nhưng để đánh giá về độ đẹp trai của anh ấy thì thật khó nói”… khán giả bình luận.

Trường hợp của Trấn Thành không phải cá biệt. Trên thực tế, mỗi mùa công bố đề cử của TC Candler đều xuất hiện những tranh luận tương tự tại Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines hay Trung Quốc. Nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng cũng từng trở thành chủ đề bàn luận khi được xếp hạng cao hoặc bị loại khỏi danh sách.

Bảng xếp hạng của TC Candler không phải thước đo nhan sắc

Hieuthuhai, Quốc Anh, Isaac, Sơn Tùng M-TP nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả khi lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler.

TC Candler là tổ chức giải trí độc lập có trụ sở tại Mỹ. Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (với hai bảng dành cho nam và nữ) được TC Candler khởi xướng từ năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng nhờ Internet cũng như mạng xã hội.

Theo giới thiệu của TC Candler, việc lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn cân nhắc nhiều yếu tố như thần thái, cá tính, phong cách, sức ảnh hưởng, sự thanh lịch, khả năng tạo dấu ấn văn hóa và mức độ nổi tiếng toàn cầu. Chính vì vậy, tổ chức này nhiều lần nhấn mạnh đây không phải cuộc thi tìm kiếm người đẹp nhất theo tiêu chuẩn truyền thống.

Quy trình của TC Candler cũng khác với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Danh sách đề cử được tổng hợp từ nhiều nguồn như đề xuất của người hâm mộ, truyền thông và nhóm biên tập. Sau đó, ban tổ chức lựa chọn 100 gương mặt cuối cùng dựa trên tiêu chí riêng của mình.

Cuộc bình chọn của TC Candler không có hệ thống chấm điểm công khai, cũng không công bố tỷ lệ bình chọn hay hội đồng giám khảo theo mô hình của các cuộc thi sắc đẹp lớn. Chính điều đó khiến TC Candler nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Không ít chuyên gia truyền thông nhận định đây là một danh sách mang tính tham khảo nhiều hơn là một bảng xếp hạng nhan sắc có giá trị chuyên môn tuyệt đối.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa cuộc bình chọn của TC Candler không có sức ảnh hưởng. Trải qua hơn ba thập kỷ, danh sách này đã xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo trên phạm vi toàn cầu. Mỗi năm, hàng triệu người chờ đợi danh sách đề cử và kết quả cuối cùng, giúp tên tuổi của các nghệ sĩ xuất hiện trong bảng xếp hạng được lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế.

Đáng chú ý, nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới từng góp mặt trong danh sách như Timothée Chalamet, Henry Cavill, Chris Hemsworth, V (BTS), Jungkook (BTS), Xiao Zhan, Cha Eun-woo hay Kim Taehyung.

Tuy nhiên, không ít lần kết quả của TC Candler gây tranh cãi khi thứ hạng của các nghệ sĩ không phản ánh kỳ vọng của người hâm mộ. Điều đó cho thấy cuộc bình chọn của TC Candler nên được nhìn nhận như một bảng xếp hạng mang tính tham khảo và giải trí hơn là một chuẩn mực để đánh giá về nhan sắc của người được xếp hạng.