Hai cô gái dân tộc thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Là hai cô gái dân tộc đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Mai (người Tày) và Neang Lin (người Khmer) đều có những thế mạnh riêng và mong muốn được chạm tới vương miện.

Trong số hàng trăm hồ sơ gửi về cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, hai cô gái dân tộc Nguyễn Ngọc Mai và Neang Lin đều có nền tảng học vấn tốt. Họ mang khát khao được lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình ở cuộc thi nhan sắc danh giá, uy tín nhất quốc gia.

Ngọc Mai tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Ngọc Mai và người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ngọc Mai đang là sinh viên năm nhất khoa Báo chí tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Tự tin với thế mạnh về ngoại ngữ, truyền thông

Nguyễn Ngọc Mai và Neang Lin đều có nền tảng học vấn tốt. Trong khi Neang Lin đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Cần Thơ với GPA 3.47/4.0 thì Nguyễn Ngọc Mai đang là sinh viên năm nhất khoa Báo chí tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Neang Lin cho biết cô chọn học ngành Ngôn ngữ Anh xuất phát từ chính câu chuyện của bản thân. Cô lớn lên trong cộng đồng người Khmer, nơi tiếng Khmer là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai mà cô được học. Cô nhận ra rằng việc biết nhiều ngôn ngữ là một lợi thế lớn, giúp cô có cơ hội học hỏi, kết nối và mở rộng góc nhìn.

Neang Lin chia sẻ ở nhiều vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, việc sử dụng thành thạo tiếng Việt vẫn còn là thách thức, chưa nói đến việc học tiếng Anh. Điều đó khiến cô thấy rằng phải chủ động thay đổi để có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng của mình.

“Tôi không chỉ học để có nghề nghiệp trong tương lai, mà còn mong muốn trở thành cầu nối, giúp lan tỏa giá trị của giáo dục và khuyến khích nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số mạnh dạn theo đuổi việc học ngoại ngữ để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho chính mình”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Ngọc Mai cho biết cô theo đuổi ngành báo chí vì hiểu được sức mạnh của truyền thông trong việc truyền tải, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngọc Mai cho biết với bề dày lịch sử gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không ngừng tôn vinh nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam và cô tham gia cuộc thi với mong muốn góp thêm cái nhìn mới về vẻ đẹp của người con gái Tày.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa của quê hương

Đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Ngọc Mai và Neang Lin mong muốn lan tỏa những nét đẹp văn hóa độc đáo của người Tày và Khmer đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Neang Lin chia sẻ cô tham gia cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân và trở thành cầu nối mang lại những giá trị thiết thực cho quê hương An Giang. Thông qua cuộc thi, cô hy vọng có thể lan tỏa những nguồn lực tích cực để hỗ trợ đời sống bà con, cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa, con người của vùng đất Bảy Núi đến với cộng đồng.

Neang Lin nói nếu có cơ hội tham gia phần thi tài năng, cô sẽ trình diễn điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer. “Tôi hy vọng qua phần thi này, khán giả cảm nhận được hơi thở của văn hóa Khmer”, người đẹp chia sẻ.

“Đó cũng là lý do khi tham dự buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), tôi đã chọn mặc bộ trang phục của người con gái Tày để làm nổi bật bản thân và lan tỏa những nét đẹp về trang phục, văn hóa của dân tộc mình tới mọi người”, cô nói.

Neang Lin tự tin với với ngoại hình khỏe khoắn, làn da tự nhiên.

Mục tiêu giành vương miện

Neang Lin cho biết trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ tham gia thi sắc đẹp. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô bắt đầu tự hỏi: "Tại sao mình lại không cho phép bản thân thử sức ở một cuộc thi nhan sắc?”.

Điều khiến cô tự tin không chỉ là ngoại hình mà là những giá trị đã tích lũy được sau hành trình bốn năm đại học. Việc tốt nghiệp đại học đã trở thành một nền tảng vững chắc, giúp cô tự tin hơn cả về nhan sắc lẫn tri thức.

“Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, điều đầu tiên khiến tôi tự tin chính là vẻ đẹp tự nhiên. Tôi tự tin với ngoại hình khỏe khoắn, làn da tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, tôi cũng không ngừng đầu tư cho hành trình học tập và hoàn thiện mình”, cô nói.

Neang Lin chia sẻ giống như nhiều cô gái khác, mục tiêu của cô khi đến với Hoa hậu Việt Nam là chạm vào vương miện.

Trong khi đó, Ngọc Mai cho biết ước mơ tham dự Hoa hậu Việt Nam từ lâu. “Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có bề dày lịch sử, không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, nhân cách và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam”, người đẹp chia sẻ.

Ngọc Mai nói cô ngưỡng mộ đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh vì có vẻ đẹp ngoại hình riêng biệt và tri thức ấn tượng. Cô bày tỏ quyết tâm trở thành người kế nhiệm Hà Trúc Linh. “Thái Nguyên chưa có hoa hậu nào nên tôi sẽ cố gắng hết sức để mang về chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên cho quê hương mình”, cô nói.