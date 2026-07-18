Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 theo đuổi ngành học khó

TPO - Bên cạnh các người đẹp đến từ đại học danh tiếng, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang theo học những chuyên ngành khó hoặc tu học ở nước ngoài, tạo nên màu sắc đa dạng về học vấn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là sự đa dạng về chất lượng nền tảng học vấn của các cô gái đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.

Danh sách thí sinh có nhiều cô gái đang theo học hoặc đã tốt nghiệp ở những ngành vốn được xem là "khó nhằn", đòi hỏi năng lực học tập, tư duy và sự bền bỉ như y khoa, dược học, kỹ sư phần mềm, kiến trúc cảnh quan, công nghệ thông tin, luật, kinh tế, ngoại giao... Đây không chỉ là những ngành học có yêu cầu đầu vào cao mà có quá trình đào tạo khắt khe và đòi hỏi cường độ học tập lớn.

Sự đa dạng ấy phản ánh một diện mạo mới của thế hệ thí sinh Hoa hậu Việt Nam, không chỉ đẹp mà còn có tri thức, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sẵn sàng theo đuổi những lĩnh vực vốn trước đây thường được xem là chỉ dành cho những sinh viên có thành tích học tập nổi bật.

Trần Nguyễn Như Ý và Dương Vân Anh cùng theo học ngành Dược.

Hồ Hạ Bảo Thương là sinh viên năm ba chuyên ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Huế.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam theo học những ngành khó top đầu

Không ít thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang theo học ngành Y và Dược - những ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất cả nước, khối lượng kiến thức đồ sộ cùng thời gian đào tạo kéo dài. Để theo đuổi những lĩnh vực này, sinh viên không chỉ cần năng lực học tập tốt mà còn phải có tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.

Trần Nguyễn Như Ý, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ngành Dược tại trường Đại học Y Dược TPHCM. Đây là chương trình học rất khó, kéo dài 5 năm, đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng Hóa - Sinh tốt, trí nhớ cao để ghi nhớ hàng nghìn tên thuốc và cấu trúc hóa học. Điểm trúng tuyển tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) để đỗ vào trường luôn nằm trong top đầu cả nước, dao động quanh mức 26-28 điểm.

Dương Vân Anh, sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp chuyên ngành Dược lâm sàng tại Đại học Dược Hà Nội (HUP). Đây là chuyên ngành rất nặng và khó. Mức độ thử thách đến từ khối lượng kiến thức y - dược đồ sộ, yêu cầu tư duy logic cao, sự tỉ mỉ tuyệt đối và áp lực thực hành thực tế tại các bệnh viện. Sinh viên đầu vào của HUP có điểm số rất xuất sắc (thường từ các lớp chuyên hoặc khối THPT top đầu).

Hồ Hạ Bảo Thương, sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Huế. “Ngành Y dạy tôi biết thấu cảm, tôi tin rằng vẻ đẹp tỏa sáng nhất là vẻ đẹp mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng”, cô chia sẻ.

Việc ngày càng nhiều sinh viên đến từ các đại học hàng đầu và theo học những ngành có yêu cầu chuyên môn cao lựa chọn Hoa hậu Việt Nam cho thấy cuộc thi đang tạo dựng được sức hút với nhóm thí sinh chất lượng.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng nhất quán của ban tổ chức trong việc tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có nền tảng học vấn tốt, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Định hướng nghề nghiệp đa dạng

Phạm Ngọc Anh Thi là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan của trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Thái Thị Minh Trâm tốt nghiệp chuyên ngành Logistics and Supply Chain, Industrial Engineering tại Đại học Bách Khoa TPHCM.

Nguyễn Thảo Nguyên là sinh viên năm cuối chuyên ngành Business Marketing và Digital Media tại Đại Học Queensland.

Phạm Ngọc Anh Thi, sinh năm 2003, đến từ TPHCM, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan của trường Đại học Kiến trúc TPHCM (UAH). Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan tại UAH được đánh giá là khá nặng và đòi hỏi sự kiên trì. Đây là ngành giao thoa giữa nghệ thuật thị giác và khoa học tự nhiên, yêu cầu sinh viên phải cân bằng tư duy về không gian, thẩm mỹ thiết kế và kiến thức sinh thái.

Lê Phương Ngân, sinh năm 2003, đang học chuyên ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam. Ngành Kỹ sư phần mềm được đánh giá là nặng về tính ứng dụng và thực tiễn. Độ khó của chương trình tăng dần qua từng năm, đòi hỏi tư duy logic cao, khả năng tự học tốt và nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Chương trình học bằng tiếng Anh, yêu cầu đầu vào tối thiểu là IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương.

Thái Thị Minh Trâm, sinh năm 2002, tốt nghiệp chuyên ngành Logistics and Supply Chain, Industrial Engineering tại Đại học Bách Khoa TPHCM và hiện theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa, dự kiến tốt nghiệp vào cuối năm nay. Hiện cô làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Nguyễn Thảo Nguyên, 21 tuổi, hiện sinh sống tại thành phố Brisbane, Australia, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Business Marketing và Digital Media tại Đại học Queensland. Đại học Queensland là một trong những đại học danh tiếng hàng đầu thế giới và được xếp hạng 56 thế giới về Kinh tế - Kinh doanh.

Hành trình tìm kiếm chiếc vương miện năm nay hứa hẹn không chỉ là cuộc đua về nhan sắc, mà còn là hành trình tôn vinh những cô gái có đủ năng lực để trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.