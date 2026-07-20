Nữ võ sĩ taekwondo cao 1,74 m thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Dàn thí sinh TPHCM tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với hồ sơ đa dạng, từ võ sĩ taekwondo, nữ sinh Đại học Y Dược đến những cô gái lần đầu bước lên sân khấu nhan sắc.

Sau chuỗi ngày hội tuyển sinh tại một số trường đại học trên cả nước, Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút nhiều hồ sơ đăng ký. Trong đó, 5 đại diện đến từ TPHCM mang đến những màu sắc riêng, từ nữ võ sĩ taekwondo, sinh viên Y khoa đến những cô gái lần đầu bước lên sân khấu nhan sắc.

Nguyễn Thị Kim Châu (sinh năm 2006, cao 1,74 m), là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. Cô có nhiều năm theo đuổi taekwondo và giành giải Nhất Taekwondo đối kháng cấp quận năm 2023, giải Ba Taekwondo đối kháng cấp thành phố năm 2023 cùng giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu.

Người đẹp cho biết quá trình tập luyện võ thuật giúp cô rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh trước áp lực. "Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi mong muốn được học hỏi, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực", Kim Châu chia sẻ.

Ở tuổi 23, Trần Nguyễn Như Ý là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Dược TPHCM. Theo Như Ý, việc học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giúp cô hiểu rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự thấu cảm và tinh thần sẻ chia.

"Đến với Hoa hậu Việt Nam, tôi mong được học hỏi, trải nghiệm và dùng những kiến thức mình có để lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng", cô nói.

Người đẹp cho biết việc tham gia cuộc thi cũng là cách để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa của tuổi trẻ.

﻿ Thí sinh Trần Nguyễn Như Ý (bên trái) và Bùi Thị Ngọc Trâm cùng là sinh viên ngành y,

Trong nhóm thí sinh TPHCM, Bùi Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2004, cao 1,71 m), sinh viên Cao đẳng Y dược Parter, mang đến câu chuyện khá gần gũi. Cô cho biết mình yêu thích các cuộc thi sắc đẹp từ nhỏ nhưng đây là lần đầu đủ tự tin để đăng ký dự thi. Vì chưa có kinh nghiệm, Ngọc Trâm tự xem video hướng dẫn, tập catwalk ở nhà vào mỗi buổi sáng hoặc tối.

Cô thừa nhận chưa dám báo với gia đình vì sợ mọi người lo lắng, cũng chưa từng đi những đôi giày cao gót 15-20 cm. Để chuẩn bị cho vòng sơ khảo, nữ sinh Y Dược mượn đôi giày của chị họ, luyện tập catwalk mỗi ngày, thậm chí từng bị trật chân.

Người đẹp cho biết điều cô mong muốn nhất khi đến với Hoa hậu Việt Nam là được thử sức và vượt qua sự rụt rè của bản thân.

Thí sinh Nguyễn Phương Nghi.

Nguyễn Phương Nghi (sinh năm 2005, cao 1,7 m), sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết cô từng là người tự ti và ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Theo Phương Nghi, quá trình trưởng thành giúp cô tự tin hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

"Tôi không tìm sự nổi bật. Tôi đến cuộc thi cùng câu chuyện của chính mình và mong rằng câu chuyện ấy có thể truyền thêm động lực cho những bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ", Phương Nghi chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Kim Tiên.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong nhóm đại diện TPHCM, Nguyễn Kim Tiên (sinh năm 2007, cao 1,67 m) vừa hoàn thành chương trình THPT. Kim Tiên có năng khiếu nhảy và múa. Cô cho biết Hoa hậu Việt Nam là giấc mơ từ nhỏ và quyết định đăng ký dự thi ngay khi đủ điều kiện.

"Đến với cuộc thi, tôi chuẩn bị cho mình sự tự tin và tinh thần thoải mái. Tôi không chỉ hướng đến ngôi vị cao nhất mà còn trân trọng hành trình theo đuổi ước mơ", Kim Tiên bày tỏ.