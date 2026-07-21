Vì sao Hoa hậu Việt Nam thu hút nhiều thí sinh đang du học dự thi

TPO - Thương hiệu uy tín và những giá trị bền vững trong gần bốn thập kỷ tạo nên sức hút của Hoa hậu Việt Nam đối với các du học sinh. Bên cạnh đó, sự thành công của các thế hệ hoa hậu đi trước như Huỳnh Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy... đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Danh sách thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện nhiều gương mặt đang theo học tại các đại học ở nước ngoài hoặc từng có thời gian du học tại Australia, Pháp, Anh… Không ít thí sinh đã chủ động sắp xếp lịch học, trở về Việt Nam để tham gia các vòng tuyển chọn của cuộc thi.

Xu hướng này đã phản ánh sức hút ngày càng lớn của Hoa hậu Việt Nam đối với những người trẻ có nền tảng học vấn quốc tế. Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng đa dạng, việc nhiều du học sinh lựa chọn Hoa hậu Việt Nam không chỉ xuất phát từ mong muốn thử sức ở một sân chơi nhan sắc, mà còn cho thấy giá trị thương hiệu và sức lan tỏa mà cuộc thi đã xây dựng suốt gần bốn thập kỷ.

Thương hiệu uy tín và những giá trị bền vững tạo nên sức hút

Nhiều du học sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Là cuộc thi có lịch sử lâu đời, được tổ chức từ năm 1988, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi tìm kiếm gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt mà còn kiên định với những giá trị cốt lõi về vẻ đẹp, tri thức, nhân cách và tinh thần cống hiến.

Chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên uy tín của cuộc thi qua nhiều thế hệ. Đối với nhiều thí sinh, đặc biệt là những cô gái đang học tập ở nước ngoài, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp mà còn là thương hiệu mang tính biểu tượng.

Trần Phương Nhi, sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, vừa trở về từ Vương quốc Anh với tấm bằng đại học loại giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing tại University of Bedfordshire. Chia sẻ lý do trở về Việt Nam tham dự Hoa hậu Việt Nam, Phương Nhi nói: “Hoa hậu Việt Nam là ước mơ lớn nhất của tôi tới tận bây giờ. Rất nhiều lần tôi đã tưởng tượng mình được sải bước trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam”.

Phạm Uyên Nhi, sinh năm 2007, đến từ TPHCM, đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện tại Đại học Queensland cho biết: “Tôi tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2026 vì cảm nhận cuộc thi có sự đồng điệu với những giá trị sống mà tôi đang theo đuổi đó là lối sống bền vững, truyền thống và đề cao giá trị nhân văn”.

Trương Khánh Kiều Anh, sinh năm 2007, chuẩn bị nhập học tại Đại học New York (NYU) cho biết cô tham gia Hoa hậu Việt Nam với mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại tự tin, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hội nhập quốc tế nhưng luôn tự hào về cội nguồn dân tộc.

Gouband Lisa sinh năm 2007, đến từ TPHCM, đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp cho biết cô muốn gửi gắm thông điệp về bình đẳng giới và hỗ trợ những người yếu thế khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi tôi học được nhiều bài học quý giá về kỷ luật, lòng cống hiến và tình yêu thương con người”, cô chia sẻ.

Bùi Minh Phương sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE). Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đồng thời có cơ hội học tập và làm việc trong môi trường nước ngoài, cô dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, giáo dục và các hoạt động cộng đồng.

“Tôi tham gia Hoa hậu Việt Nam vì tin rằng đây không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, mà còn là cơ hội để những người trẻ có khát vọng được cất lên tiếng nói, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng”, Minh Phương cho biết.

Hoa hậu Việt Nam không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà đã trở thành điểm gặp gỡ của những cô gái mang trong mình khát vọng hội nhập, bản lĩnh quốc tế và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Chính uy tín được xây dựng qua nhiều thập kỷ cùng những tấm gương thành công của các thế hệ hoa hậu đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến cuộc thi tiếp tục là lựa chọn của nhiều du học sinh trong hành trình trở về khẳng định bản thân và cống hiến cho quê hương.

Thành công của các thế hệ hoa hậu truyền cảm hứng cho người trẻ

Hoa hậu Thanh Thủy truyền cảm hứng cho nhiều thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam.

Các thí sinh Lê Trần Bảo My, Vũ Hồng Hạnh chia sẻ sự ngưỡng mộ với Hoa hậu Thanh Thủy.

Một yếu tố góp phần tạo nên sức hút cho cuộc thi là những cơ hội phát triển lâu dài sau đăng quang. Qua nhiều thế hệ, các Hoa hậu Việt Nam không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà còn trở thành doanh nhân, giảng viên, MC, người dẫn dắt các dự án cộng đồng hay đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu lớn.

Nếu uy tín là nền tảng tạo nên sức hút lâu dài thì thành công của các thế hệ hoa hậu chính là nguồn cảm hứng trực tiếp thôi thúc nhiều du học sinh nói riêng và các thí sinh nói chung quyết định ghi danh.

Trong những năm gần đây, các Hoa hậu Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Họ không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật mà còn không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân và tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đặc biệt, hành trình của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy được xem là một trong những nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều thí sinh năm nay.

Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn cho biết người truyền cảm hứng lớn nhất cho cô là Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.

“Hành trình nỗ lực bền bỉ, thầm lặng và sự chuyển mình rực rỡ của chị từ cô gái dịu dàng bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đến chiếc vương miện quốc tế chính là tấm gương soi cho những ước mơ còn chập chững của tôi”, cô nói.

Bảo My cho biết cô từng có cơ hội đứng chung sân khấu với Hoa hậu Thanh Thủy khi tham gia trình diễn thời trang. “Tôi cảm nhận được sự ấm áp và năng lượng tích cực từ chị. Chính sự giản dị nhưng đầy sức hút của chị đã thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn và có đủ can đảm ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026”, Bảo My cho biết.

Vũ Hồng Hạnh, sinh năm 2003, cao 1,71 m, là sinh viên chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cho biết ngưỡng mộ Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. ‘’Điều tôi thích ở chị là sự nhẹ nhàng, gần gũi nhưng luôn chỉn chu trong mọi hoạt động. Chị khiến tôi tin rằng một hoa hậu không chỉ cần đẹp mà còn cần sự bền bỉ và không ngừng hoàn thiện bản thân”, cô cho biết.

Không chỉ Thanh Thủy, nhiều thế hệ Hoa hậu Việt Nam trước đó như Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy hay Đỗ Thị Hà cũng đều tạo dựng những dấu ấn riêng sau đăng quang.

Mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau, từ kinh doanh, truyền thông, hoạt động xã hội đến ngoại giao văn hóa, nhưng đều góp phần làm dày thêm giá trị của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam và truyền cảm hứng cho giới trẻ.