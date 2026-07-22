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Bộ Xây dựng siết xe khách chạy đêm, rà soát an toàn ô tô giường nằm

Lộc Liên

TPO - Sau vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra xe khách hoạt động ban đêm, đồng thời cơ quan chức năng đang nghiên cứu quy chuẩn an toàn đối với xe giường nằm để nâng cao khả năng thoát nạn.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1839 quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố triển khai Công điện số 51 ngày 21/7 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả và tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

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Ô tô khách giường nằm bị cháy rụi sau vụ tai nạn ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao cùng Sở Xây dựng các địa phương phải siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt với xe chở khách, xe chở hàng khối lượng lớn hoạt động vào ban đêm.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự.

Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan; cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nếu có.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an nghiên cứu, rà soát các quy chuẩn an toàn đối với xe khách giường nằm sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Lộc Liên
#xe khách #an toàn giao thông #xe giường nằm #kiểm tra xe #đồng nai #tai nạn giao thông

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