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Hơn 500 người khống chế cháy rừng phòng hộ ven biển ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Vụ cháy rừng phòng hộ ven biển ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã cơ bản được khống chế. Diện tích ảnh hưởng ban đầu ước tính khoảng 30 ha.

Sáng 22/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được vụ cháy rừng phòng hộ ven biển tại xã Phù Mỹ Đông, ngăn không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào chiều 20/7. Ngay sau khi phát hiện, khoảng 70 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền địa phương được huy động để khoanh vùng đám cháy, mở đường băng cản lửa.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, do gió mạnh đổi hướng, tàn lửa bay qua đường băng khiến đám cháy bùng phát trở lại.

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Ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội trong chiều 21/7. Ảnh: Bình Định.

Trong ngày 21/7, xã Phù Mỹ Đông tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ gồm kiểm lâm các hạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ, bộ đội, công an xã, dân quân tham gia chữa cháy. Tỉnh Gia Lai cũng điều động 14 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tăng cường lực lượng của bộ đội, biên phòng hỗ trợ dập lửa. Tổng cộng có hơn 500 người tham gia chữa cháy rừng.

Đến nay, các lực lượng đã cơ bản hoàn thành việc mở băng trắng bao quanh khu vực cháy, khống chế đám cháy, không để lan sang diện tích rừng lân cận.

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Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung lấp cát, tạo đường băng cản lửa, hình thành vành đai an toàn ngăn đám cháy lan sang các khu vực rừng khác. Ảnh: Quốc Trung

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng phòng hộ với cây trồng chủ yếu phi lao, xen điều và keo. Diện tích ảnh hưởng ban đầu ước khoảng 30 ha.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn liên tục đổi hướng, khiến tàn lửa phát tán xa. Thời tiết nắng nóng kéo dài làm thảm thực bì và vật liệu cháy khô kiệt, trong khi cây phi lao chứa nhiều tinh dầu nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

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Vụ cháy gây ảnh hưởng ban đầu ước khoảng 30 ha. Ảnh: Bình Định
Trương Định
#cháy rừng phòng hộ #Gia Lai #chữa cháy #Phù Mỹ Đông #hàng trăm người dập lửa #rừng dương ven biển

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