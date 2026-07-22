Chi tiết vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng nữ diễn viên 18 tuổi

TPO - Kaylee Hottle, nữ diễn viên khiếm thính từng tham gia hai bộ phim “Godzilla”, đã qua đời ở tuổi 18 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

TMZ đưa tin ông Joshua Hottle, cha của Kaylee Hottle, xác nhận con gái thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 21/7 (giờ địa phương) tại bang Maryland (Mỹ).

Ông Hottle thông báo tin buồn thông qua buổi livestream trên Facebook với tiêu đề: “Tôi đang phải thực hiện chuyến bay mà bản thân chưa bao giờ muốn thực hiện".

Vì là người khiếm thính, ông nói chuyện với người theo dõi bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Theo người cha, ông phải bay từ Texas đến để nhận thi thể con gái. Trước đó, ông được báo tin con gái gặp tai nạn giao thông và tim ngừng đập trên đường tới bệnh viện.

Cha Kaylee Hottle báo tin con gái qua đời trên livestream. Ảnh: Getty Images.

Không lâu sau, trường Khiếm thính Texas (Texas School for the Deaf), nơi Kaylee theo học, cũng thông báo về sự ra đi của cô trên Facebook: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo tin dữ rằng một trong những học sinh cuối cấp của trường TSD, Kaylee Hottle, đã qua đời trong vụ tai nạn ô tô xảy ra hôm qua tại Frederick, bang Maryland. Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình, bạn bè, các bạn cùng lớp cùng tất cả ai từng biết và yêu quý Kaylee trong thời điểm vô cùng khó khăn này.

Hiện tại, chúng tôi có rất ít thông tin, mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình Kaylee, đồng thời không chia sẻ hay suy đoán về những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.

Chúng tôi hiểu rằng mất mát này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng của trường Khiếm thính Texas. Nhà trường đã bố trí các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho học sinh, giáo viên có nhu cầu, đồng thời tăng cường hỗ trợ dành cho bạn cùng lớp và bạn bè khác của Kaylee.

Xin hãy cùng cầu nguyện cho những người thân yêu của Kaylee trong thời gian đau thương này”.

Kaylee thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô. Hai người khác trên xe đều sống sót. Ảnh: GC

TMZ là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc. Theo trang web này, Kaylee có mặt trên chiếc ô tô Honda Accord đời 1995 do một thanh niên 19 tuổi điều khiển. Trên xe còn có một người khác nữa.

Chiếc xe được cho là đi với tốc độ cao, sau đó bất ngờ lao khỏi mặt đường rồi đâm xuống mương. Hai người khác trên xe đều sống sót. Tài xế bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Hành khách còn lại không cần điều trị tại hiện trường.

Trong khi đó, Page Six dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Frederick cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng 21/7 trên đường Windsor ở Ijamsville. Phương tiện lao khỏi phần đường bên phải của tuyến đường hai làn xe và đâm vào cống thoát nước.

Thông cáo nêu rõ: “Tốc độ quá cao được cho là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến vụ va chạm”.

Tài xế được đưa đến bệnh viện với các chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi người còn lại từ chối được chăm sóc y tế. Riêng Kaylee Hottle được chuyển tới trung tâm điều trị chấn thương địa phương, nhưng không qua khỏi. Cô qua đời khi mới 18 tuổi.

Kaylee sinh ra tại bang Georgia nhưng lớn lên ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ. Cô theo học tại trường Khiếm thính Texas trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi.

Cô ra mắt trong quảng cáo của Glide, ứng dụng nhắn tin bằng video được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người khiếm thính và người suy giảm thính lực.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kaylee là được giao cho vai Jia trong bộ phim Godzilla vs Kong (2021) do Adam Wingard đạo diễn, đóng cùng Rebecca Hall trong vai Tiến sĩ Ilene Andrews.

Trong phim, nhân vật của hai người sống trên Đảo Đầu Lâu (Skull Island). Jia sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với King Kong.

Trong cuộc phỏng vấn với The Daily Moth năm 2021, Kaylee Hottle cho biết nhân vật Jia có mối liên kết đặc biệt với King Kong và cả hai giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Để thực hiện vai diễn, kịch bản được chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) với sự hỗ trợ của cha mẹ cô.

Kaylee thừa nhận quá trình quay gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ASL, nhưng đoàn phim dần thấu hiểu và thích nghi. Cô cũng trực tiếp hướng dẫn các bạn diễn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và biểu cảm khuôn mặt để giao tiếp với người khiếm thính.

Bạn diễn Alexander Skarsgård (đóng vai Tiến sĩ Nathan Lind) thậm chí học ASL để trò chuyện với Kaylee ngoài trường quay. Anh ca ngợi bạn diễn nhí là "ngôi sao của bộ phim", ấn tượng với sự chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất tự nhiên dù đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô.

Kaylee tiếp tục đảm nhận vai diễn Jia trong phần tiếp theo Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

Ngoài loạt phim Godzilla, Kaylee còn tham gia series Magnum P.I. cùng nhiều chiến dịch quảng cáo dành cho cộng đồng người khiếm thính.