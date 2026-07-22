Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rủ vợ bạn vào nhà nghỉ, bị bạn dàn cảnh bắt ghen, cướp tiền

Nhật Huy

TPO - Bực tức vì bạn nhiều lần nhắn tin rủ vợ mình đi nhà nghỉ, một người đàn ông ở An Giang đã dựng màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" để uy hiếp, cướp của bạn gần 10 triệu đồng.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Văn Công Mới (SN 1997), Trần Ngọc Lành (SN 1997), Trần Quốc Toản (SN 1990), Phạm Trọng Phúc (SN 2003), Nguyễn Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1992, cùng ngụ tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

image-20260720150544-1-6354-1035.jpg
Các bị can tham gia dàn cảnh bắt ghen để cướp tài sản tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, Văn Công Mới và N.H.Đ. là bạn bè. Thời gian gần đây, Đ. nhiều lần nhắn tin rủ vợ của Mới đi nhà nghỉ. Vợ của Mới không đồng ý và kể lại sự việc cho chồng.

Từ đó, Mới nảy sinh ý định cùng vợ và nhóm bạn dựng màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản của Đ.

Nhóm đối tượng thống nhất dụ anh Đ. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, TP. Cần Thơ vào ngày 9/7. Khi Đ. tới nhà nghỉ theo hẹn, nhóm của Mới lao vào khống chế, giả vờ bắt ghen, đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, Đ. phải đưa 9,9 triệu đồng cho nhóm của Mới.

Tiếp nhận tin báo của Đ., Công an TP. Cần Thơ vào cuộc xác minh, truy xét và bị bắt giữ những đối tượng liên quan, làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Văn Công Mới khai nhận, do ghen tuông nên đã bàn bạc với đồng bọn dàn cảnh bắt quả tang vợ và Đ. tại nhà nghỉ, nhằm uy hiếp, chiếm đoạt tài sản. Số tiền cướp được đã bị cả nhóm tiêu xài hết.

Nhật Huy
#Cần Thơ #cướp tài sản #dàn cảnh bắt ghen #nhà nghỉ #khởi tố bị can

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe