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Pháp luật

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Đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp vận tải sau loạt vụ tai nạn xe khách

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT cho biết sẽ tổ chức đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn xe khách làm nhiều người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong.

Theo Cục CSGT, trong thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Qua thống kê cho thấy, từ 1/2 - 5/7/2026, có 199 người tử vong liên quan đến các vụ tai nạn xe khách.

Đáng chú ý, trong vòng chưa đầy 1 tuần đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông xe khách làm 11 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 21/7, tại Km1839+300 QL1A thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển số 50E-447.02 chở 36 người (đi từ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa theo tuyến đường Quốc lộ 1A về TP. Hồ Chí Minh).

Khi phát hiện xe tải đi cùng chiều, do mệt mỏi, buồn ngủ, tài xế đã giật mình đánh lái sang phải va chạm với giải tôn hộ lan chắn bên phải đường.

Cú va chạm, khiến ô tô khách cháy ở gầm và nhanh chóng lan ra toàn bộ xe. Vụ việc khiến 7 người chết, 5 người bị thương; xe ô tô cháy hoàn toàn.

Trước đó, rạng sáng 17/7, ô tô khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua địa phận xã Chương Dương, Hà Nội) bất ngờ lao ra khỏi cao tốc xuống đường gom. Vụ việc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Vụ xe khách cháy làm 7 người tử vong.

Vụ xe khách cháy làm 7 người tử vong.

Theo Cục CSGT, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe khách phải được đặt lên hàng đầu, bởi không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe, chủ xe. Do đó, Cục CSGT sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật.

Cụ thể là trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, công tác đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, theo dõi, vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách.

Đồng thời, Cục CSGT sẽ cùng các cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm (thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác…); đánh giá về những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải.

Thanh Hà
#tai nạn xe khách liên tiếp gây tử vong #đánh giá công tác an toàn giao thông doanh nghiệp #biện pháp nâng cao an toàn vận tải hành khách #quy định về an toàn kỹ thuật xe khách #vai trò giám sát của cơ quan chức năng

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