Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất định danh điện tử đối với tài sản, dữ liệu và tài nguyên số

Thanh Hà

TPO - Tại dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng định danh điện tử gồm: dữ liệu, ứng dụng, tài sản số…

dinh-danh.jpg
Người dân làm thủ tục cấp đổi Căn cước. Ảnh: Thanh Hà.

Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử với nhiều điểm mới đang được lấy ý kiến góp ý đến ngày 2/8/2026.

Đáng chú ý, dự thảo luật quy định các đối tượng định danh điện tử gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân; các đối tượng tồn tại dưới dạng vật chất (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị và các loại tài sản, vật chất khác).

Dự thảo luật quy định định danh điện tử các đối tượng tồn tại dưới dạng phi vật chất: Dữ liệu và tài nguyên số (cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, video, các dữ liệu và tài nguyên số khác); Ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; Quyền tài sản và quyền sở hữu trí tuệ; Tài sản số theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; Di sản văn hóa phi vật thể; Các đối tượng phi vật chất khác.

Các sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian cũng được đưa vào dự thảo luật.

Về hình thức, phương thức đăng ký định danh điện tử được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm, ứng dụng hoặc trực tiếp tại các địa điểm do cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử hướng dẫn.

Dự thảo luật cũng quy định việc tạm dừng hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh trong một số trường hợp: Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu tạm dừng; Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phát hiện thông tin danh tính điện tử bị chỉnh sửa, sử dụng trái phép; Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật;

Trong thời gian tạm dừng hiệu lực, danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục.

Việc khôi phục hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh được thực hiện khi lý do tạm dừng không còn tồn tại hoặc đã được khắc phục. Chủ thể danh tính điện tử được thông báo về việc tạm dừng, lý do tạm dừng và phương thức khôi phục danh tính điện tử của các đối tượng mình quản lý, sở hữu.

Trong trường hợp phát hiện việc xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh có sai sót, không đúng quy định của Luật này hoặc khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền thì danh tính điện tử và mã định danh bị hủy bỏ.

Danh tính điện tử, mã định danh bị hủy bỏ không có giá trị sử dụng kể từ thời điểm được xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh.

Theo Bộ Công an, phạm vi đối tượng được định danh điện tử hiện nay chủ yếu tập trung vào cá nhân, cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ xây dựng công dân số, Chính phủ số thông qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển của kinh tế số và xã hội số, việc quản lý chỉ dừng lại ở định danh chủ thể con người là chưa đủ, mà cần mở rộng theo hướng định danh thống nhất đối với các thực thể tồn tại trong cả môi trường vật lý và môi trường điện tử.

Cơ quan soạn thảo cho biết, thực tiễn quản lý cho thấy nhiều đối tượng như phương tiện giao thông, tàu thuyền, hàng hóa, chuỗi cung ứng, nguồn gốc hóa chất, địa điểm, hoạt động, cũng như các thực thể trong môi trường điện tử như địa chỉ IP, ứng dụng, nền tảng số, tài sản số,... đang tham gia trực tiếp vào các giao dịch và quan hệ quản lý trên không gian số. Do đó, việc xây dựng cơ chế định danh thống nhất đối với các đối tượng này là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm khả năng truy xuất, xác định trách nhiệm và kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.

Thanh Hà
#quy định mở rộng đối tượng định danh điện tử #định danh các tài sản và dữ liệu số #quy trình đăng ký và tạm dừng danh tính điện tử #quản lý định danh trong môi trường số #ứng dụng định danh điện tử trong quản lý xã hội và kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe