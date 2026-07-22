Bức ảnh toàn huyền thoại khiến diện mạo Sergio Ramos gây sốt

TPO - Xuất hiện tại trận chung kết World Cup 2026, Sergio Ramos thu hút sự chú ý vẻ phong trần và phong cách vest lịch lãm. Ở tuổi 40, cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha vẫn duy trì sức hút cả trên sân cỏ lẫn trong những lần xuất hiện trước công chúng.
Loạt ảnh khoe vẻ điển trai của Sergio Ramos trên khán đài được chia sẻ rầm rộ. Cựu trung vệ Real Madrid tạo nên diện mạo vừa cổ điển, vừa mạnh mẽ ở tuổi 40. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả thậm chí nói "không chịu nổi vẻ điển trai của Ramos".
Sau nhiều năm rời đỉnh cao bóng đá châu Âu, nhà vô địch thế giới năm 2010 vẫn giữ thần thái của một thủ lĩnh, từ ánh mắt, dáng đứng đến phong cách xuất hiện trước công chúng.
Sergio Ramos và vợ, người mẫu kiêm người dẫn chương trình Pilar Rubio, xuất hiện tại lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 26 ở MGM Grand Garden Arena. Ở tuổi 40, cựu danh thủ vẫn duy trì phong độ ngoại hình, tự tin thử nghiệm suit phom rộng, trang sức và kính màu để tạo dấu ấn riêng trên thảm đỏ.
Không chỉ giữ sức hút bên ngoài sân cỏ, Sergio Ramos vẫn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ khi thi đấu cho Monterrey tại Liga MX. Chiếc băng đội trưởng, thể hình rắn rỏi và phong thái quyết đoán cho thấy dấu ấn thủ lĩnh đã theo anh xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập niên.