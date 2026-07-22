Bức ảnh toàn huyền thoại khiến diện mạo Sergio Ramos gây sốt

TPO - Xuất hiện tại trận chung kết World Cup 2026, Sergio Ramos thu hút sự chú ý vẻ phong trần và phong cách vest lịch lãm. Ở tuổi 40, cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha vẫn duy trì sức hút cả trên sân cỏ lẫn trong những lần xuất hiện trước công chúng.