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Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hành động với lực lượng rất mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/7) tuyên bố Washington sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, một địa điểm được đánh giá có mức độ kiên cố cao và nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân đến Pickaxe.

"Chúng tôi không có thông tin nào ghi nhận điều đó. Mọi thứ phải dựa trên bằng chứng, đó mới là điều quan trọng", ông nói.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington vẫn có thể sớm hành động quân sự nhằm vào địa điểm này.

"Chúng ta rất có thể sẽ tấn công khu vực đó trong thời gian rất ngắn. Họ chẳng thể làm gì được. Nếu tôi nghĩ họ có thể làm gì đó, tôi sẽ không bao giờ nói trước. Nhưng chúng ta sẽ tấn công rất sớm và với lực lượng rất mạnh," ông Trump tuyên bố.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Hugh Hewitt Show, ông Trump cũng đưa ra nhận xét tương tự.

Pickaxe là cơ sở ngầm nằm cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam, được Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2020 với mục đích phục vụ việc lắp ráp các máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân trong tương lai.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi CNN dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao đến Pickaxe sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.

Liên quan đến căng thẳng với Iran, ông Trump cũng bác bỏ nhận định cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến các quyết định quân sự của ông.

Khi được hỏi liệu Tehran có đang tìm cách gây sức ép trước thềm bầu cử bằng việc đe dọa eo biển Hormuz hay không, ông đáp: "Họ sẽ không thể gây ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ làm điều mà tôi cho là đúng".

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng hạ thấp mối đe dọa từ lực lượng Houthi tại Yemen sau khi nhóm này cảnh báo các tàu không nên đi qua Biển Đỏ.

"Cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Nếu xảy ra, chúng tôi sẽ tự giải quyết.... Trước đây chúng tôi đã có khoảng 45 ngày hành động rất mạnh mẽ chống lại lực lượng Houthi và kể từ đó họ không còn gây ra vấn đề gì với chúng tôi," ông Trump nói.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã cảnh báo các tàu của Ả Rập Xê Út không nên sử dụng Biển Đỏ, trong một thông điệp được phát đi hôm thứ Hai tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Giới quan sát nhận định nếu lực lượng Houthi thực sự tìm cách phong tỏa Biển Đỏ, xung đột giữa Mỹ và Iran có thể mở rộng sang một mặt trận mới, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #núi Pickaxe #tấn công #quân sự #hạt nhân #cơ sở ngầm #Trung Đông #leo thang

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