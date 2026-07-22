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Phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Trường Phong

TPO - Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

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Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu. Ảnh: Báo Lai Châu.

Số tiền là tình cảm, tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch số tiền trên để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.

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Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Lai Châu. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng gửi thư của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm hỏi lãnh đạo và nhân dân tỉnh Lai Châu, chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Dịp này, thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc #Hỗ trợ tỉnh Lai Châu #Thành ủy Hà Nội #Mưa lũ tỉnh Lai Châu

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