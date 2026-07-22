Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Sáng 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Văn Toàn

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, làm Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng.

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha, làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác cán bộ. Cụ thể:

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, kỳ vọng những cán bộ được bổ nhiệm lần này phát huy kinh nghiệm, trải nghiệm từ nhiều vị trí công tác trước đây trong vai trò mới. Đồng thời, mạnh dạn đổi mới, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chuyên nghiệp và trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương.