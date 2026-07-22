Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Nguyễn Thành

TPO - Sáng 22/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao quyền Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho ông Mai Văn Tư, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

dsc09923.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Văn Toàn

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, làm Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng.

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giới thiệu bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha, làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác cán bộ. Cụ thể:

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, kỳ vọng những cán bộ được bổ nhiệm lần này phát huy kinh nghiệm, trải nghiệm từ nhiều vị trí công tác trước đây trong vai trò mới. Đồng thời, mạnh dạn đổi mới, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chuyên nghiệp và trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương.

Nguyễn Thành
#bổ nhiệm cán bộ Đà Nẵng #đổi mới quản lý nhà nước #xây dựng môi trường làm việc đoàn kết #phát huy kinh nghiệm cán bộ #quản lý dự án đầu tư hạ tầng #Đà Nẵng #Thành ủy Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe