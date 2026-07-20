Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất hơn 10.600 tỷ 'lên đời' quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long

Lộc Liên

TPO - Trước áp lực giao thông ngày càng lớn trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng một số đoạn quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long, với mức đầu tư hơn 10.600 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực cho đầu tư các tuyến giao thông trên trục Bắc - Nam phía Đông như cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và đường ven biển, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối bốn cực tăng trưởng gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, đồng thời liên kết năm vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều đoạn tuyến tránh qua Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long hiện chỉ có quy mô 2 làn xe.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và lưu lượng phương tiện tăng nhanh, nhiều đoạn đường và nút giao trên quốc lộ 1 đã quá tải, mặt đường xuống cấp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, kéo dài thời gian lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

tienphong-865.jpg
Nhiều đoạn đường và nút giao trên tuyến quốc lộ 1 đã quá tải, mặt đường xuống cấp. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, quy hoạch của nhiều địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều xác định hành lang kinh tế dọc quốc lộ 1 là khu vực ưu tiên phát triển. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc mở rộng các đoạn tuyến tránh lên quy mô 4 làn xe là cần thiết, nhằm hoàn thiện tuyến quốc lộ 1, nâng cao năng lực khai thác hành lang vận tải Bắc - Nam phía Đông, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải và tạo mạng lưới giao thông thông suốt.

Sau khi hoàn thành, các đoạn quốc lộ 1 đi qua khu vực trung tâm đã có tuyến tránh đạt quy hoạch bốn làn xe sẽ được rà soát để bàn giao cho địa phương quản lý, góp phần tạo điều kiện phát triển đô thị và kinh tế - xã hội.

Theo đề xuất, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.600 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.950 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 6.030 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác hơn 600 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 1.070 tỷ đồng.

Dự kiến dự án sẽ được chuẩn bị ngay từ năm nay và triển khai khởi công vào đầu quý III/2027, hoàn thành vào đầu năm 2030.

Để thuận lợi trong triển khai, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất chia dự án thành 3 dự án thành phần gồm: Đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoạn Gia Lai - Khánh Hòa (qua Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa) và đoạn Tây Ninh - Vĩnh Long (qua Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long). Các dự án đều sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Lộc Liên
#Quốc lộ 1 #đầu tư #nâng cấp #giao thông #phát triển kinh tế #bộ xây dựng #địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe