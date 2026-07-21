Phát triển bền vững, tổng tài sản Hanwha Life Việt Nam tiếp tục tăng 10% trong nửa đầu năm 2026

Nửa đầu năm 2026 ghi dấu những bước tiến tích cực của Hanwha Life Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững. Không chỉ duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tài sản tăng trưởng, công ty còn đẩy mạnh đầu tư vào đội ngũ, công nghệ và sản phẩm, từng bước hiện thực hóa chiến lược đồng hành cùng người dân Việt Nam trong hoạch định tài chính dài hạn.

Nền tảng tài chính vững mạnh

Là thành viên của Tập đoàn Hanwha - Top 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (2026) - Hanwha Life Việt Nam được kế thừa nền tảng tài chính, kinh nghiệm quản trị quốc tế và triết lý phát triển bền vững. Sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty từng bước xây dựng vị thế trên thị trường, không ngừng hiện thực hóa sứ mệnh “Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm” đến khách hàng trong từng giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong nửa đầu năm 2026, tổng tài sản của Hanwha Life Việt Nam tiến mốc gần 24.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục từ năm 2023 đến nay. Xu hướng này cho thấy sự bền bỉ trong chiến lược phát triển và khả năng tích lũy nguồn lực tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Bên cạnh tăng trưởng quy mô tài sản, các chỉ tiêu tài chính khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận hơn 825 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 67% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, năng lực tài chính vững mạnh của Hanwha Life Việt Nam tiếp tục được duy trì, thể hiện qua biên khả năng thanh toán vượt trội so với quy định hiện hành, ở mức 461%. Đây là những chỉ số khẳng định hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị tài chính và khả năng đáp ứng các cam kết dài hạn với khách hàng của Hanwha Life Việt Nam.

Năng lực thực hiện cam kết với khách hàng được minh chứng cụ thể qua hơn 794 tỷ đồng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2026, khẳng định sự đồng hành bền chặt cùng khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng, đặc biệt là những thời điểm khó khăn.

Những kết quả tích cực nói trên đã phản ánh định hướng điều hành nhất quán của Ban lãnh đạo công ty, với trọng tâm xuyên suốt là tăng trưởng bền vững thay vì theo đuổi những kết quả ngắn hạn. Hanwha Life Việt Nam kiên định củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời tiếp tục đầu tư vào những năng lực cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ban lãnh đạo Hanwha Life Việt Nam kiên định chiến lược tăng trưởng bền vững

10 năm liên tiếp “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín”

Uy tín và vị thế của Hanwha Life Việt Nam liên tục được thị trường ghi nhận khi công ty được Vietnam Report vinh danh trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín” năm 2026, đánh dấu 10 năm liền góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, nơi niềm tin của khách hàng gắn liền với những cam kết kéo dài hàng chục năm, việc duy trì vị trí trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín” suốt một thập kỷ là minh chứng cho sự ổn định trong hoạt động, năng lực quản trị và những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Hiện công ty sở hữu mạng lưới hơn 41.300 tư vấn tài chính cùng 135 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Hanwha Life Việt Nam chú trọng đào tạo, chuẩn hóa năng lực và hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính nâng cao chất lượng tư vấn, hướng đến vai trò trở thành những người đồng hành đáng tin cậy, giúp khách hàng xây dựng các kế hoạch bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Công nghệ được xem là đòn bẩy nâng cao chất lượng tư vấn. Đầu tháng 5/2026, Hanwha Life Việt Nam ra mắt ứng dụng H-Planner cho đội ngũ tư vấn tài chính, tiên phong đưa ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động tư vấn bảo hiểm. Như một “trợ lý hoạch định tài chính”, H-Planner giúp kết nối nhu cầu bảo vệ và kế hoạch tài chính của khách hàng thành một bức tranh tổng thể theo từng giai đoạn cuộc sống. Việc trực quan hóa các kịch bản tài chính và rủi ro không chỉ giúp quá trình tư vấn trở nên minh bạch, dễ hiểu hơn, mà còn hỗ trợ khách hàng đưa ra các quyết định dựa trên tầm nhìn và mục tiêu dài hạn.

Ứng dụng H-Planner nâng tầm tư vấn tài chính

Song song, công ty tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từ bảo vệ trước các rủi ro về sức khỏe, tai nạn, bệnh hiểm nghèo,… đến các giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy.

Đặc biệt, “Đồng hành thịnh vượng” ra mắt tháng 4/2026 là một trong những dấu ấn nổi bật khi kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy với cơ chế đóng phí chỉ trong 5 năm nhưng duy trì quyền lợi bảo vệ đến 80 tuổi. Sản phẩm mang đến quyền lợi bảo vệ lên đến 175% số tiền bảo hiểm, đồng thời giá trị hoàn lại có thể tương đương tổng phí đã đóng ngay sau khi kết thúc thời hạn đóng phí, góp phần mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong việc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Có thể thấy, các dấu ấn đạt được trong nửa đầu năm 2026 không chỉ góp phần củng cố vị thế của Hanwha Life Việt Nam trên thị trường, mà còn cho thấy sự phát triển đồng bộ trên nhiều phương diện, từ năng lực tài chính, chất lượng đội ngũ, đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh công nghệ đến trải nghiệm khách hàng,... Đây là nền tảng quan trọng để công ty không ngừng hiện thực hóa sứ mệnh “Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm” và tạo dựng những giá trị dài hạn cho khách hàng trong hành trình phía trước.