ABBank hoàn tất phát hành gần 210 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – UPCoM: ABB) thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua. Kết quả phát hành đã được ABBank báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo đúng quy định pháp lý.

Theo Báo cáo kết quả phát hành, ABBank đã phát hành thành công gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của ngân hàng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 13.972 tỷ đồng lên mức tiệm cận 16.068 tỷ đồng.

ABBank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính thông qua đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của ABBank trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng cường năng lực tài chính, tạo bệ đỡ vững chắc cho chiến lược vươn tầm dài hạn. Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp ngân hàng tối ưu hóa các hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh mô hình Ngân hàng bán lẻ hiệu suất cao.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn của ABBank mới được ĐHĐCĐ thông qua tại tháng 4/2026. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, mức vốn điều lệ ABBank tiệm cận mốc 16.068 tỷ đồng. ABBank sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tăng vốn nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tăng tốc phát triển trên cơ sở rà soát, đánh giá các nội dung phương án tăng vốn hiện hành, sửa đổi và bổ sung nếu cần cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời thực hiện việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

ABBank tiếp tục đầu tư vào năng lực tài chính, chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng theo định hướng Ngân hàng bán lẻ

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những yêu cầu khắt khe về năng lực vốn, chất lượng tài sản và quản trị rủi ro, việc ABBank hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông được xúc tiến thực hiện đúng tiến độ là một minh chứng cho sự vận hành ổn định, minh bạch. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, ABBank đang ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính: lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng ước tính đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 260.563 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 0,71% và hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

Với nền tảng tài chính ngày càng được củng cố thông qua lộ trình tăng vốn, cùng chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, ABBank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.