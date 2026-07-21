CMES Vietnam 2026: Triển lãm máy công cụ chuyên ngành trở lại với quy mô gấp đôi

Triển lãm Máy công cụ Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (CMES Vietnam 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26–28/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Là một trong những sự kiện trọng điểm thuộc: Siêu Triển lãm chuỗi ngành Công nghiệp Việt Nam, Triển lãm hướng tới kết nối toàn diện hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam, đón đầu đà tăng trưởng của nửa đầu năm và đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị bước vào mùa cao điểm cuối năm. Cổng đăng ký trước dành cho khách tham quan chuyên ngành hiện đã chính thức mở.

So với kỳ tổ chức trước, quy mô triển lãm năm nay được mở rộng, với tổng diện tích trưng bày đạt 30.000 m².Triển lãm quy tụ 4 triển lãm chuyên ngành, bao gồm:

• Triển lãm Máy công cụ Quốc tế CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Tự động hóa Công nghiệp & Robot CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Cao su & Nhựa CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử, Vật liệu và Thiết bị Sản xuất CMES Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam trưng bày đầy đủ 5 nhóm sản phẩm chính, bao gồm thiết bị gia công cắt gọt kim loại, thiết bị tạo hình, thiết bị và dụng cụ mài, tự động hóa công nghiệp và phụ kiện máy công cụ.

Với quy mô lớn và danh mục trưng bày toàn diện, triển lãm xây dựng một hệ sinh thái trưng bày hoàn chỉnh, bao quát toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết bị gia công cốt lõi, giải pháp tự động hóa dây chuyền sản xuất đến các ứng dụng thực tiễn trong sản xuất, mang đến nền tảng kết nối hiệu quả

Tập trung vào các ngành ứng dụng trọng điểm tại Việt Nam, Hàng tận xưởng, giá tận gốc

Triển lãm tập trung vào các ngành sản xuất trọng điểm tại Việt Nam như điện tử 3C, linh kiện ô tô – xe máy, chế tạo khuôn mẫu và gia công cơ khí, mang đến các giải pháp gia công chính xác cao, năng suất vượt trội.Sự kiện quy tụ các nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu, giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhà máy, đàm phán giá tận gốc, với sự tham gia của hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, Diễn đàn Đại lý Máy công cụ Việt Nam sẽ kết nối hơn 100 đại lý trong nước, phối hợp cùng các hiệp hội cơ khí, điện tử và tự động hóa, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.