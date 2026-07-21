Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

CMES Vietnam 2026: Triển lãm máy công cụ chuyên ngành trở lại với quy mô gấp đôi

P.V

Triển lãm Máy công cụ Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 (CMES Vietnam 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26–28/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

image001-9356.jpg

Là một trong những sự kiện trọng điểm thuộc: Siêu Triển lãm chuỗi ngành Công nghiệp Việt Nam, Triển lãm hướng tới kết nối toàn diện hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam, đón đầu đà tăng trưởng của nửa đầu năm và đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị bước vào mùa cao điểm cuối năm. Cổng đăng ký trước dành cho khách tham quan chuyên ngành hiện đã chính thức mở.

So với kỳ tổ chức trước, quy mô triển lãm năm nay được mở rộng, với tổng diện tích trưng bày đạt 30.000 m².Triển lãm quy tụ 4 triển lãm chuyên ngành, bao gồm:

• Triển lãm Máy công cụ Quốc tế CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Tự động hóa Công nghiệp & Robot CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Cao su & Nhựa CMES Việt Nam;

• Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử, Vật liệu và Thiết bị Sản xuất CMES Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế Máy công cụ CMES Việt Nam trưng bày đầy đủ 5 nhóm sản phẩm chính, bao gồm thiết bị gia công cắt gọt kim loại, thiết bị tạo hình, thiết bị và dụng cụ mài, tự động hóa công nghiệp và phụ kiện máy công cụ.

Với quy mô lớn và danh mục trưng bày toàn diện, triển lãm xây dựng một hệ sinh thái trưng bày hoàn chỉnh, bao quát toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết bị gia công cốt lõi, giải pháp tự động hóa dây chuyền sản xuất đến các ứng dụng thực tiễn trong sản xuất, mang đến nền tảng kết nối hiệu quả

Tập trung vào các ngành ứng dụng trọng điểm tại Việt Nam, Hàng tận xưởng, giá tận gốc

Triển lãm tập trung vào các ngành sản xuất trọng điểm tại Việt Nam như điện tử 3C, linh kiện ô tô – xe máy, chế tạo khuôn mẫu và gia công cơ khí, mang đến các giải pháp gia công chính xác cao, năng suất vượt trội.Sự kiện quy tụ các nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu, giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhà máy, đàm phán giá tận gốc, với sự tham gia của hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, Diễn đàn Đại lý Máy công cụ Việt Nam sẽ kết nối hơn 100 đại lý trong nước, phối hợp cùng các hiệp hội cơ khí, điện tử và tự động hóa, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Là một trong những triển lãm quan trọng của: Siêu triển lãm chuỗi ngành công nghiệp Việt Nam, Ông Đường Nam - Tổng giám đốc CMES Việt Nam cho biết: CMES Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành triển lãm máy công cụ nổi tiếng tại Việt Nam., không ngừng xây dựng một nền tảng kết nối và giao thương chuyên nghiệp, đưa các doanh nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu đến gần hơn với thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Từ ngày 26–28/8/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, CMES Vietnam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp và Quý khách đến tham quan, kết nối kết nối và cùng mở ra những cơ hội mới cho ngành sản xuất Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về triển lãm và đăng ký tham quan, vui lòng truy cập liên kết chính thức dưới đây:

CMES | Website chính thức

P.V
#CMES Vietnam #máy công cụ #triển lãm quốc tế #tự động hóa #cơ khí #đăng ký tham quan #Hà Nội

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe