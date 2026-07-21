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Kinh tế

Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN – Kết nối thị trường số khu vực

P.V

ASEAN đang từng bước hình thành một thị trường số thống nhất, trong đó thương mại điện tử xuyên biên giới được xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Việc kết nối thị trường giữa các quốc gia thành viên không chỉ tạo điều kiện lưu thông hàng hóa mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trong khu vực.

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Một trong những sáng kiến nổi bật hiện thực hóa mục tiêu này là Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day - AOSD). Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2020 và đến nay đã trở thành sự kiện chung của toàn khu vực, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và người tiêu dùng tại 10 quốc gia ASEAN.

Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến, AOSD còn góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm đặc trưng của mỗi quốc gia, tăng cường hợp tác giữa các nền tảng thương mại điện tử và thúc đẩy giao dịch xuyên biên giới.

Trong bối cảnh quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á được dự báo đạt gần 1.500 tỷ USD vào năm 2034, việc xây dựng các sáng kiến hợp tác như AOSD có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nền tảng để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và tận dụng các cơ hội từ nền kinh tế số.

AOSD năm 2026 dự kiến được tổ chức từ 08–10/8/2026 dưới sự điều phối của Philippines. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hưởng nhiều lợi ích như sử dụng bộ nhận diện chính thức của chương trình, tham gia các hoạt động truyền thông chung của ASEAN và triển khai các chương trình ưu đãi dành cho cả thị trường nội địa và thị trường xuyên biên giới. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể quét mã QR hoặc liên hệ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để đăng ký.

Thông qua chương trình, ASEAN kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối thương mại số, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của thương mại điện tử trong khu vực.

P.V
#Thương mại điện tử #ASEAN #Ngày mua sắm trực tuyến #Thị trường số #Hợp tác khu vực #Kinh tế số #Doanh nghiệp

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