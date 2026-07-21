Ống thép Hòa Phát đồng hành cùng các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027

Nửa đầu năm, Hòa Phát cung cấp số lượng ống thép lớn cho các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc gồm Trung tâm hội nghị APEC và Sân bay Phú Quốc với các hạng mục quan trọng.

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC với tổng đầu tư gần 22.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 57ha. Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng tốt các yếu tố tổ chức hội nghị cấp cao của Diễn đàn APEC 2027 và định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Tính đến nay, Ống thép Hòa Phát đã cung ứng hơn 4.900 tấn sản phẩm cho dự án Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc thông qua các nhà thầu, đối tác phân phối như Đại Dũng, Fountech, Unicons, Hawee,... Các sản phẩm ống thép được sử dụng cho các hạng mục trong dự án Trung tâm Hội nghị APEC tiêu biểu như phần giàn đỡ, mái, ống siêu âm, hệ thống cơ điện và hệ thống làm lạnh (chiller).

Trung tâm Hội nghị APEC bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện

Dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc có công suất thiết kế lên tới 18 triệu hành khách/năm. Dự án sử dụng gần 2.000 tấn ống thép của Hòa Phát chủ yếu trong hạng mục cốt lõi là hệ giàn mái nhà ga và hệ thống ống siêu âm nền móng.

Đối với 2 dự án trên, Hòa Phát cung cấp loại ống thép có đường kính từ 59.9mm đến 323,8mm. Hòa Phát đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu EN 10219-1:2006 S355JR, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A500 Grade B, ASTM A53, cùng các tiêu chuẩn Anh Quốc BS 1387/1985 và BSEN 10255.

Phối cảnh sân bay Quốc tế Phú Quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng Hoàng

Với công suất lên tới 1,2 triệu tấn mỗi năm, Hòa Phát vững vàng ở vị trí nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam. Không chỉ vượt qua những vòng kiểm định khắt khe để đạt chứng nhận quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Ống thép Hòa Phát còn đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như ASTM A53, ASTM A500 Grade B, BS 1387/1985 và BSEN 10255.