Lan tỏa lối sống xanh qua cuộc thi tiết kiệm năng lượng 2026

TPO - Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” là dịp để chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách rộng rãi hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến đang trở thành công cụ kết nối và truyền tải thông tin hiệu quả tới cộng đồng. Việc tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác mà còn tạo điều kiện để chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách rộng rãi hơn, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội. Hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

“Những kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng. Sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới các hoạt động truyền thông, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn và phát triển bền vững”, ông Dũng cho hay.

Tính đến ngày 20/7, đã có 238.991 lượt tham gia thi trực tuyến

Theo ban tổ chức, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026” được phát động từ ngày 16/6/2026. Tính đến ngày 20/7, đã có 238.991 lượt tham gia thi trực tuyến trên nền tảng trang Thông tin điện tử của Chương trình VNEEP tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn.

Các câu hỏi xoay quanh nội dung thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện và Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị ngành điện tại 34 tỉnh, thành phố, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Nhiều đơn vị đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và khách hàng tích cực tham gia cuộc thi, tiêu biểu như Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Điện lực Quảng Trị cùng nhiều đơn vị điện lực địa phương khác. Sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp ngành điện đã góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, đưa kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ tại lễ trao giải

Ông Phạm Viết Thạch, Phó Trưởng Ban Môi trường và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích để phổ biến kiến thức mà còn là một hình thức truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa những hành động tích cực, khuyến khích mỗi người dân thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Thầy Phạm Văn Thẳng, Trường Tiểu học Thạnh Phú 1, xã Lương Thế Trân, Cà Mau (Đoạt giải tại Kỳ IV cuộc thi) chia sẻ: "Điều tôi tâm đắc nhất là cuộc thi có hình thức trực tuyến rất thuận tiện nên dù ở địa phương xa trung tâm, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng tham gia. Những kiến thức tiếp nhận được từ cuộc thi không chỉ giúp bản thân thay đổi thói quen sử dụng điện mà còn là nguồn tư liệu hữu ích để lồng ghép vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ môi trường cho học sinh. Tôi tin rằng khi các em được hình thành ý thức tiết kiệm năng lượng từ sớm, các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong chính gia đình và cộng đồng của mình".

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1- Công ty Thủy điện Đồng Nai (Giành giải tại Kỳ 4 của cuộc thi)

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1 (Đoạt giải tại Kỳ IV cuộc thi), Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng chia sẻ: "Làm việc trong ngành điện, chúng tôi luôn ý thức được vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cuộc thi có nội dung phong phú, cập nhật, giúp tôi hệ thống lại nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn các chính sách mới về tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nâng cao ý thức và lan tỏa những thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới gia đình và khách hàng".

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 25 cá nhân xuất sắc, gồm 05 giải Nhất (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng) và 20 giải Đồng hạng (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng). Theo số liệu thống kê, sau 5 năm tổ chức liên tiếp, cuộc thi đã thu hút 1.040.525 người tham gia với tổng số 1.534.492 lượt trả lời trực tuyến.