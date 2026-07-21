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Kinh tế

Hòa Phát bàn giao hơn 4.000 container cho các đối tác lớn trong quý II/2026

P.V

Trong quý II/2026, Hòa Phát đã thực hiện bàn giao hàng loạt đơn hàng với tổng cộng hơn 4.000 container cho các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Tại phân khúc quốc tế, các hãng tàu lớn như Hapag-Lloyd và CMA CGM tiếp tục là đối tác nhận bàn giao vỏ container từ Hòa Phát. Đồng thời, Container Hòa Phát cũng cung cấp cho các công ty cho thuê container gồm SeaCube, Touax, Textainer, cùng các đơn vị dịch vụ như OSG, DCM, M/S Containers và Hutchinson Equipment Services.

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Đơn hàng cung cấp cho Công ty cho thuê container Touax được đội ngũ kỹ sư Hòa Phát gia cường các vị trí chịu lực, điều chỉnh quy trình hàn và sơn nhằm kiểm soát độ bền, chất lượng mối hàn và khả năng chống ăn mòn

Ở thị trường nội địa, sản phẩm của nhà máy được bàn giao cho các đơn vị vận tải và khai thác cảng chủ lực, bao gồm Hải An (HAH), VIMC Lines, Tân Cảng Sài Gòn (SNP), Vinafco, Vsico và Vietsun (VSC).

Container do Hòa Phát bàn giao đạt tiêu chuẩn ISO 20DC, 20HC, 40HC và các dòng sản phẩm chuyên dụng phục vụ các phương thức vận tải đặc thù như Open Top, Open Side hoặc container văn phòng. Ngoài sản phẩm vỏ nguyên chiếc, Hòa Phát cũng triển khai bán lẻ các loại linh kiện cơ khí chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ của container.

Hiện nay, Hòa Phát đã sản xuất vỏ container lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System) cho một số khách hàng trong và ngoài nước. Đây là dòng sản phẩm đang là xu thế trong ngành năng lượng của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Châu Âu,...và đặc biệt là cả Việt Nam.

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Lô vỏ container do Hòa Phát bàn giao cho CMA CGM được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế

Điểm nổi bật của container Hòa Phát là: tự chủ nguyên liệu, lợi thế vị trí địa lý và tiêu chuẩn công nghệ sản xuất. Về nguyên liệu, vỏ container làm từ thép SPA-H, kháng thời tiết, đạt tiêu chuẩn sản xuất container. Container của Hòa Phát đạt tỷ lệ nội địa hóa 90% nguyên liệu đầu vào, từ đó đảm bảo sự bền bỉ và chất lượng cao cho sản phẩm.

Việc chủ động nguyên liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào , đảm bảo tiến độ bàn giao. Lợi thế này được tối ưu hóa nhờ vị trí địa lý của nhà máy nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vỏ container và giảm thiểu chi phí logistics cho các khách hàng.

Về mặt công nghệ, quy trình sản xuất của nhà máy được số hóa và tự động hóa ở mức cao. Đặc biệt, hơn 90% thao tác được thực hiện bởi hệ thống robot tự động với công nghệ hàn MIG/TIG, đảm bảo các mối liên kết cơ học và độ bền cơ lý đạt chuẩn quốc tế.

P.V
#Hòa Phát #container #bàn giao #quý II/2026 #đối tác #nguyên liệu #công nghệ

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