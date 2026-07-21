Cách nào gỡ điểm nghẽn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước?

TPO - Phát biểu khai mạc Hội thảo "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) luôn giữ vị trí đặc biệt trong nền kinh tế, đảm nhận nhiều lĩnh vực then chốt, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trong những năm qua, công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và cơ cấu lại DNNN đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều tập đoàn, tổng công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực trọng yếu.

Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm; một số dự án chưa hiệu quả chưa được xử lý dứt điểm; chất lượng quản trị ở nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu phát triển; hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước tại một số đơn vị vẫn chưa tương xứng với quy mô vốn đang nắm giữ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng yêu cầu đặt ra đối với DNNN cũng cao hơn bao giờ hết.

“Tái cơ cấu hôm nay không chỉ là sắp xếp lại tổ chức hay xử lý tồn tại của quá khứ, mà phải chuyển mạnh sang quản trị vốn nhà nước theo nguyên tắc thị trường, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực công và xây dựng những doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt các ngành, lĩnh vực chiến lược”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc hội thảo "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng".

Chia sẻ về quá trình thực hiện loạt bài "Doanh nghiệp Nhà nước trước cuộc đại tái cơ cấu", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, phóng viên của báo đã tiếp cận nhiều doanh nghiệp và ghi nhận một thực tế đáng chú ý.

Có những đơn vị từng gặp khó khăn do đầu tư dàn trải nhưng đã phục hồi khi quay về ngành nghề cốt lõi, có doanh nghiệp đang kiên trì xử lý các tồn tại nhiều năm, có những doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường để tạo động lực tăng trưởng mới.

“Những câu chuyện đó cho thấy tái cơ cấu không đơn thuần là thu hẹp hay sắp xếp lại, mà là quá trình tạo dựng nền tảng phát triển cho chặng đường tiếp theo”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, DNNN luôn giữ vị trí đặc biệt trong nền kinh tế.

Từ thực tiễn đó, ban tổ chức kỳ vọng hội thảo sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề cốt lõi: Làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình cơ cấu lại DNNN; nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng vốn nhà nước; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách để DNNN thực sự phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, những ý kiến, kinh nghiệm và kiến nghị tại hội thảo sẽ góp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học cho quá trình hoàn thiện chính sách, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.