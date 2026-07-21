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Ông Kiều Hoài Phong giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Nhật Huy

TPO - Viện KSND Tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Kiều Hoài Phong - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, thay ông Nguyễn Ngọc Phúc nhận nhiệm vụ mới tại Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 21/7, Viện KSND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Kiều Hoài Phong - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/7.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định ông Nguyễn Ngọc Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, thôi tham gia Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/7/2026 đến thời điểm ông đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

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Ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao và ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cho ông Kiều Hoài Phong.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thái - Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao, đề nghị, ông Kiều Hoài Phong nhanh chóng tiếp nhận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm hoạt động của ngành kiểm sát hai cấp diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Ông Thái cũng mong muốn, tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết nội bộ.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Kiều Hoài Phong cam kết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động ngành kiểm sát tỉnh An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Kiều Hoài Phong (52 tuổi, quê Đồng Tháp) có trình độ thạc sĩ Luật Kinh tế, cử nhân Luật và cử nhân Kiểm sát. Trước khi được điều động về An Giang, ông từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sóc Trăng. Sau khi hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang sáp nhập, ông được Viện trưởng Viện KSND tối cao điều động, chỉ định giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, chiều 20/7, Viện KSND Tối cao cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Từng - Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng giúp việc Viện trưởng Viện KSND Tối cao, giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, thay ông Kiều Hoài Phong.

Nhật Huy
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