Lý do giá vàng, dầu thô hạ nhiệt giữa căng thẳng Mỹ - Iran

TPO - Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong khi giá dầu hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran. Dù căng thẳng địa chính trị vẫn phủ bóng lên thị trường năng lượng, các tín hiệu về nỗ lực hòa giải đã phần nào làm dịu đà tăng của dầu mỏ.

Trong phiên giao dịch ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.007,91 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm khoảng 0,1%, chốt ở mức 4.015,90 USD/ounce.

Áp lực lên kim loại quý đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và đồng USD. Lợi suất trái phiếu chuẩn tăng 0,4%, trong khi chỉ số USD tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng dư địa giảm của vàng có thể không kéo dài. Theo nhận định của các nhà phân tích, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ ưu tiên điều chỉnh bảng cân đối kế toán thay vì sớm nâng lãi suất. Nếu kỳ vọng này được thị trường phản ánh rõ hơn trong thời gian tới, vàng có thể lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn và nhận được lực hỗ trợ mới.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 1,2% lên 56,55 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.592,86 USD/ounce; còn palladium tăng 0,9%, đạt 1.258,83 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau khi xuất hiện thông tin về các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Đầu phiên giao dịch ngày 21/7 (giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 35 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 88,87 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 gần như đi ngang ở mức 82,47 USD/thùng. Dù điều chỉnh giảm, cả hai loại dầu vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất trong hơn một tháng.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ các diễn biến quân sự tại Trung Đông. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ áp đặt phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia, động thái được đánh giá có thể mở ra một mặt trận mới trong xung đột khu vực và làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, còn Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, thông tin về các nỗ lực trung gian hòa giải đã giúp thị trường tạm thời giảm bớt lo ngại, qua đó kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Các chuyên gia nhận định giá dầu vẫn có khả năng tăng trở lại nếu căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán hòa bình đạt tiến triển, áp lực tăng giá có thể được xoa dịu trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng đang chờ báo cáo chính thức về tồn kho dầu của Mỹ. Kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ có thể đã giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất được dự báo tăng.