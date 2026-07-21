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Kinh tế

Lý do giá dầu hạ nhiệt giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Hồng Nhung

TPO - Giá dầu hạ nhiệt khi thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran. Dù căng thẳng địa chính trị vẫn phủ bóng lên thị trường năng lượng, các tín hiệu về nỗ lực hòa giải đã phần nào làm dịu đà tăng của dầu mỏ.

Trong phiên giao dịch ngày 21/7 (giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 35 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 88,87 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 gần như đi ngang ở mức 82,47 USD/thùng. Dù điều chỉnh giảm, cả hai loại dầu vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất trong hơn một tháng.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ các diễn biến quân sự tại Trung Đông. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ áp đặt phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia, động thái được đánh giá có thể mở ra một mặt trận mới trong xung đột khu vực và làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

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Giá dầu hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, còn Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, thông tin về các nỗ lực trung gian hòa giải đã giúp thị trường tạm thời giảm bớt lo ngại, qua đó kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Các chuyên gia nhận định giá dầu vẫn có khả năng tăng trở lại nếu căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán hòa bình đạt tiến triển, áp lực tăng giá có thể được xoa dịu trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng đang chờ báo cáo chính thức về tồn kho dầu của Mỹ. Kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ có thể đã giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất được dự báo tăng.

Cũng trong phiên giao dịch sáng 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng gần 1%, ở mức 4,041.76 USD/ounce, đồng thời tăng 10 USD/ounce so với sáng 20/7. Kim loại quý tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce nhờ lực mua quay trở lại sau những phiên điều chỉnh. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng nhẹ 0,42% so với giá chốt phiên trước đó và hiện giao dịch quanh 4.034 USD/ounce

Hồng Nhung
Reuters
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