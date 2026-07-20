Giá vàng tiếp đà giảm

TPO - Sáng nay (20/7), giá vàng trong nước tiếp đà giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lùi sâu về mốc 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn SJC, Phú Quý cùng có giá 142,7 - 146,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm vào tuần mới (ảnh: Như Ý).

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 700.000 đồng - 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, phản ánh sự chênh lệch giữa hai phân khúc vàng dù cùng giảm theo xu hướng của thị trường thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.001 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,7 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.252 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.080 - 26.490 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.520 - 26.550 đồng/USD (mua - bán).