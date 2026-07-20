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Kinh tế

PGBank tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính

PV

Ngày 20/7, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) công bố kết quả kinh doanh Quý II/2026 với nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh thị trường tài chính, ngân hàng tiếp tục cạnh tranh gay gắt, PGBank giữ vững đà tăng trưởng về quy mô hoạt động, phát triển tín dụng, gia tăng nguồn vốn huy động và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025, phản ánh hoạt động cấp tín dụng tăng trưởng ổn định. Huy động vốn thị trường tiếp tục tăng trưởng, trong đó tỷ lệ huy động không kỳ hạn (casa) chiếm 20,8%, tạo nền tảng nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh.

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Song song với việc mở rộng quy mô, PGBank còn đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng vào 10/7/2026, tăng 33,2% so với cuối năm 2025, góp phần nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động.

Kết quả kinh doanh cho thấy sự cải thiện rõ nét về hiệu quả. Tổng thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ, tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 439,7 tỷ; tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2025.

PGBank duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,87%, duy trì ở ngưỡng an toàn.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy PGBank tiếp tục duy trì nền tảng tăng trưởng ổn định với quy mô tài sản, tín dụng và huy động vốn đều được mở rộng; cơ cấu thu nhập có chuyển biến tích cực nhờ sự gia tăng của nguồn thu ngoài lãi; đồng thời hiệu quả hoạt động được cải thiện khi lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở quan trọng để ngân hàng tăng cường hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh trong nửa cuối năm 2026.

PV
#PGBank #tăng vốn điều lệ #ngân hàng #hoạt động kinh doanh #thị trường tài chính

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