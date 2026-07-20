Cao su Chư Sê giành giải Nhất Hội diễn Văn nghệ khu vực II năm 2026

Chiều 17 và sáng 18/7/2026, tại tỉnh Quảng Trị, Hội diễn Văn nghệ Ngành Cao su năm 2026 – Khu vực II đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 330 diễn viên đến từ 18 đoàn nghệ thuật của 20 đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Lào, trong đó có 11 diễn viên người Lào.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc VRG nhấn mạnh, Tập đoàn luôn xác định chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng. Hội diễn không chỉ là sân chơi văn nghệ mà còn góp phần lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của cán bộ, công nhân lao động toàn Ngành.

Tiết mục dự thi của Cao su Chư Prông

Với chủ đề “Cao su Việt Nam – Tự hào và Khát vọng”, các đoàn đã mang đến nhiều chương trình được đầu tư công phu, đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên, nét văn hóa đặc sắc của Lào cùng những giai điệu đậm chất miền Trung đã tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của người lao động ngành Cao su.

Sau hai ngày tranh tài, Hội diễn đã khép lại vào sáng 18/7. Với thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Hai giải Nhì thuộc về Cao su Chư Prông và Quasa Geruco. Ba giải Ba được trao cho Cao su Quảng Trị, Cao su Chư Mom Ray và Liên quân MDF Quảng Trị – Geruco Sông Côn. Sáu đơn vị gồm Cao su Việt Lào, Cao su Kon Tum, Cao su Sa Thầy, Cao su Hà Tĩnh, Cao su Nghệ An và Cao su Dầu Tiếng Việt Lào nhận giải Khuyến khích.

Tiết mục của Cao su Chư sê

Ban Tổ chức cũng trao 7 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 13 huy chương đồng cùng 15 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc; đồng thời trao giải cho 2 tác phẩm tự biên của Cao su Chư Mom Ray và Cao su Quảng Trị.

Đánh giá về chất lượng Hội diễn, nhạc sĩ Đức Trung – Trưởng Ban Giám khảo cho biết các đơn vị đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, nhiều chương trình được dàn dựng công phu, giàu giá trị nghệ thuật và thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, yêu nghề, cũng như tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Một tiết mục của diễn viên người Lào

Phát biểu bế mạc, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam bày tỏ tin tưởng những cảm xúc, những lời ca, điệu múa từ Hội diễn sẽ tiếp tục lan tỏa đến các đơn vị, trở thành động lực tinh thần để người lao động thêm gắn bó với nghề, với Tập đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026. Đồng thời, bà mong muốn phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và giàu bản sắc trong toàn Tập đoàn.

7 tiết mục giành huy chương vàng

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 100 bộ bút chấm đọc học tiếng Anh cho con đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 đơn vị khu vực Duyên hải miền Trung; Công đoàn Cao su Việt Nam cũng trao 20 phần quà tri ân đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.