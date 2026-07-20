Cà Mau chuyển hồ sơ vụ doanh nghiệp nợ tiền mua lúa của nông dân sang công an

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định chuyển hồ sơ vụ việc Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu chậm thanh toán tiền mua lúa của các hợp tác xã, nông dân trên địa bàn tỉnh sang cơ quan công an để kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 20/7, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - xác nhận tỉnh vừa có quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Công ty TNHH Tập đoàn nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) nợ tiền mua lúa nông dân sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Cà Mau. Để cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Động thái trên được UBND tỉnh Cà Mau đưa ra sau khi xem xét báo cáo của Sở Tư pháp, kết quả rà soát vụ việc Công ty Toàn Cầu chậm thanh toán tiền sau khi thu mua lúa của các hợp tác xã (HTX) và hộ nông dân tại Cà Mau.

Cánh đồng lúa - tôm của nông dân xã Trí Phải (Cà Mau) đang bỏ không do nông dân bị Công ty Toàn Cầu nợ tiền mua lúa từ cuối năm 2025, nay không có vốn để tái sản xuất lúa vụ mới.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, có 3 xã đã đối chiếu số tiền Công ty Toàn Cầu nợ mua lúa của nông dân tính đến tháng 7/2026, với tổng số tiền còn nợ hơn 10,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Toàn Cầu nợ số tiền nhiều nhất tại HTX Đoàn Phát với gần 5,7 tỷ đồng, tiếp đến với HTX Quyết Thắng hơn 4,1 tỷ đồng...

Riêng với xã Vĩnh Phước, tính tới tháng 2/2026, Công ty Toàn Cầu còn nợ tiền mua lúa của các HTX hơn 2,77 tỷ đồng, nợ của 32 hộ nông dân hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã này không dự cuộc họp ngày 9/7, nên chưa có số nợ đọng của Công ty Toàn Cầu đến thời điểm gần nhất còn lại bao nhiêu.

Sở Tư pháp cũng dẫn báo cáo của các xã và HTX cho rằng, Công ty Toàn Cầu đã nhiều lần cam kết trả nợ (trực tiếp hoặc qua điện thoại), nhưng đều không thực hiện. Nhiều đơn vị đã mời công ty này làm việc, nhưng phía doanh nghiệp không hợp tác hoặc cố tình lấy lý do để vắng mặt.

Qua rà soát, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan, nội dung báo cáo của các xã, HTX và ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp trên, lãnh đạo Sở Tư pháp Cà Mau nhận định, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, vượt ra ngoài phạm vi tranh chấp kinh tế thông thường. Công ty Toàn Cầu thu mua lúa của các HTX thông qua hợp đồng mua bán, nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký; dùng thủ đoạn cam kết, hứa hẹn nhưng cố tình không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các HTX.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tư pháp Cà Mau, số tiền Công ty Toàn Cầu còn nợ là "nguồn sống trực tiếp" của người dân. Việc nợ kéo dài khiến các HTX, xã viên rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng, phải tự bỏ tiền của HTX để trả trước một phần cho dân. Nguy cơ phát sinh yêu cầu vượt cấp, khi xuất hiện số lượng đơn thư khiếu nại ngày càng tăng.

"Hành vi của Công ty Toàn Cầu không đơn thuần là vi phạm hành chính hay dân sự, mà có dấu hiệu hình sự về tội “Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017", Sở Tư pháp Cà Mau nhận định.

Tại cuộc họp ngày 9/7/2026, các đơn vị tham dự thống nhất đề xuất UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định. Nhằm giải quyết triệt để vụ việc và bảo vệ quyền lợi người dân.

Từ cơ sở trên, UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiếp nhận hồ sơ, khẩn trương kiểm tra, phân loại, xác minh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền; các sở ngành, địa phương liên quan được yêu cầu tổng hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan điều tra.

Liên quan việc UBND tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, chiều 20/7, PV Tiền Phong đã liên hệ số đường dây nóng (hotline) của Công ty Toàn Cầu. Nhân sự trực đường dây nóng trả lời sẽ chuyển thông tin tới lãnh đạo công ty và phản hồi lại sau.

Như Tiền Phong thông tin, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, trong vụ lúa - tôm năm 2025-2026, Công ty Toàn Cầu liên kết bao tiêu lúa với 37 HTX và một số nông dân, trên tổng diện tích hơn 800 ha. Thời điểm thu hoạch, Công ty Toàn Cầu nhận lúa, nhưng chậm thanh toán khoảng 14 tỷ đồng của 5 HTX và một số hộ dân.

Tại cuộc họp báo quý I/2026, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin, Công ty Toàn Cầu viện dẫn khó khăn trong tiêu thụ gạo, thiếu đơn hàng, nên thiếu nguồn tiền thanh toán mua lúa cho dân. Công ty Toàn Cầu cam kết sẽ trả nợ dần cho các đối tác, với mức thanh toán khoảng 50-100 triệu đồng mỗi tuần.

Số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho thấy, tính tới tháng 7/2026, Công ty Toàn Cầu còn nợ các HTX, nông dân Cà Mau hơn 11 tỷ đồng.