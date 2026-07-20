Chứng khoán lao dốc, loạt cổ phiếu nằm sàn

TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới bằng một phiên điều chỉnh mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc. Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, VN-Index giảm 43,94 điểm (2,46%) xuống 1.743 điểm, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần trở lại đây.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay từ đầu phiên và càng trở nên rõ nét về cuối ngày khi lực cầu không đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu được tung ra thị trường. Độ rộng nghiêng hoàn toàn về phía giảm giá với 296 mã giảm trên HoSE, trong khi chỉ có 45 mã tăng.

Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy hoạt động bán ra diễn ra khá quyết liệt. Toàn sàn HoSE ghi nhận hơn 862 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 19.600 tỷ đồng.

33 cổ phiếu nằm sàn.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là tác nhân chính kéo lùi chỉ số. Trong rổ VN30, phần lớn cổ phiếu đều đóng cửa trong sắc đỏ, đặc biệt là các mã cổ phiếu ngân hàng, thép và bất động sản. Nhiều cổ phiếu giảm sâu như SHB, HPG, TCB, BID, MBB hay TPB, trong khi số ít mã còn giữ được đà tăng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo thống kê về mức độ tác động đến chỉ số, TCB là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN-Index. Bên cạnh đó, MBB, VPB, ACB, SHB, EIB và VCB cũng lấy đi đáng kể số điểm của thị trường. Ở chiều ngược lại, LPB là mã hỗ trợ tích cực nhất, cùng với FPT, VJC, SAB và HCM, song mức tăng không đủ bù đắp áp lực từ nhóm giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, vật liệu cơ bản là lĩnh vực giảm mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu thép đồng loạt điều chỉnh khi HPG mất gần 6%, HSG và NKG đều giảm trên 5%, trong khi TVN giảm hết biên độ. Cổ phiếu ngành hóa chất như GVR, DCM và DPM cũng chịu áp lực bán đáng kể.

Ngành tài chính cũng có phiên giao dịch kém tích cực khi nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giảm sâu. Ngoài SHB giảm kịch biên độ, các mã VPB, MBB, ACB, SSI, VIX, SHS, VCI hay VND đều mất từ 3% đến gần 9%. Đáng chú ý, VIX chịu áp lực bán mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Nhóm bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh khi nhiều mã như DXG, DIG, TCH, PDR, VRE hay CEO đồng loạt giảm mạnh, trong đó một số cổ phiếu chạm mức giảm sàn.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại gần như cân bằng giữa mua và bán, kết phiên bán ròng nhẹ hơn 44 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung ở VCB, STB, VPB, MBB và HPG, trong khi dòng tiền ngoại giải ngân vào một số cổ phiếu như MWG, VIC, VNM, VND và HDB.