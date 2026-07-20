Những cổ phiếu 'bom tấn'

TPO - Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên HoSE, PVcomBank được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu trên UPCoM, 270 triệu cổ phiếu Giấy Thuận An sẽ giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 21/7...

Tuần này, có 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 21 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 35% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhiều "bom tấn"

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Với giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 80.000 đồng/cổ phiếu, ước tính vốn hoá của Điện Máy Xanh là hơn 101.417 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh đã nộp hồ sơ niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu trên HoSE. Ảnh: MWG.

Trước đó, Điện Máy Xanh thực hiện IPO chào bán được hơn 166 triệu cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng.

Việc hoàn thành đợt IPO giúp Điện Máy Xanh tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Toàn bộ vốn thu được từ đợt IPO sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank - mã chứng khoán: PCB) trên UPCoM.

PVcomBank được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây năm 2013. Tính tới thời điểm trước khi đưa cổ phiếu lên UPCoM, cơ cấu cổ đông gồm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sở hữu 52% vốn điều lệ, Morgan Stanley International Holdings Inc sở hữu 6,67% vốn, còn lại 41,33% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ, sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Tính tới ngày 31/3, PCB có gần 110 chi nhánh và phòng giao dịch, hệ thống được liên kết với mạng lưới ATM liên ngân hàng trên toàn quốc, sở hữu trên 3,6 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ.

Ngày 21/7, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An (mã chứng khoán: TAH) sẽ giao dịch cổ phiếu trên UPCoM với giá tham chiếu là 16.500 đồng/cổ phiếu. Với 270 triệu cổ phiếu được lưu ký, vốn hoá của Giấy Thuận An đạt khoảng 4.455 tỷ đồng.

TAH được thành lập năm 2017. Công ty sở hữu công suất nhà máy giấy hơn 620.000 tấn/năm. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2028, công ty dự kiến sẽ nâng tổng công suất lên 1,5 triệu tấn/năm.

Tính tới ngày 11/6/2026, Giấy Thuận An có 3 cổ đông lớn là ông Liêu Bình An - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Tài chính ngân hàng, sở hữu 11,5% vốn điều lệ, bà Hoài Tú Hà sở hữu 9% vốn điều lệ, ông Liêu Kiên Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị sở hữu 51% vốn điều lệ, còn lại 28,5% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu trên UPCoM. Ảnh: PCB.

Trước thời điểm chốt danh sách lưu ký, ông Liêu Kiên Khang đã bán thỏa thuận 36.425.000 cổ phiếu Giấy Thuận An, giảm tỷ lệ nắm giữ trực tiếp từ 64,49% xuống 51%. Ông Khang sinh năm 1989 và mới được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TAH từ tháng 7/2025. Ông Khang cũng chính là con của ông Liêu Bình An và bà Hoài Tú Hà.

Còn ông Liêu Bình An năm nay 64 tuổi, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Giấy Thuận An từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2025. Từ tháng 7/2025 tới nay, ông giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Tài chính ngân hàng.

Hủy do chưa tối ưu

Công ty CP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) thông qua việc dừng triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026. Lý do là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chứng nhận đăng ký chào bán, PTB đã tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh, nhu cầu sử dụng vốn cũng như hiệu quả của phương án huy động vốn tại thời điểm hiện tại.

Phú Tài nhận thấy việc tiếp tục triển khai đợt chào bán trong giai đoạn hiện tại có thể ảnh hưởng đến lợi ích ngắn hạn của công ty và cổ đông, đồng thời chưa thực sự tối ưu về hiệu quả huy động vốn trong bối cảnh thị trường chưa thuận lợi. Việc hủy đợt chào bán không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và các kế hoạch đầu tư theo định hướng đề ra.

Công ty CP Phú Tài dừng triển khai đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ảnh: PTB.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2026, Phú Tài đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20%, tương ứng chào bán hơn 20 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động gần 241 tỷ đồng.

Công ty CP Fibo Invest vừa bán 312.000 cổ phiếu CAR của Công ty CP Tập đoàn Giao dịch Trí Việt (mã chứng khoán: CAR). Sau giao dịch, Fibo Invest giảm sở hữu tại CAR xuống còn hơn 410.000 cổ phần, tương đương 7,21% vốn.

Hồi đầu tháng 7, Fibo Invest cũng có phiên bán bớt cổ phiếu CAR. Cụ thể, tổ chức này bán ra 300.500 cổ phiếu, giảm sở hữu từ mức 18,22% về còn 12,82% vốn điều lệ.

Ngoài Fibo Invest, Đầu tư và Tư vấn IB Plus cũng bán ra cổ phiếu CAR. Theo đó, vào ngày 25/6, IB Plus bán 162.000 cổ phiếu CAR, giảm sở hữu về mức 691.600 cổ phần, tương đương 12,43% vốn. Tổng giá trị 2 tổ chức trên bán ra tương đương 13,92% vốn tại CAR.