Mỗi tháng Cần Thơ 'phải tiêu' 3.500 tỷ đồng vốn đầu tư công

TPO - Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, để đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công tới hết quý III khoảng 75% vốn cả năm, thời gian còn lại cần giải ngân thêm gần 10.500 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng giải ngân khoảng 3.500 tỷ đồng, tức là 1 tháng phải giải ngân gần bằng con số của 6 tháng đầu năm nay (hơn 4.200 tỷ đồng).

Số liệu nói trên được Sở Tài chính Cần Thơ đưa ra tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay, của thành phố, ngày 20/7.

Năm nay, Cần Thơ được giao tổng vốn đầu tư ngân sách hơn 19.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 16/7, mới giải ngân được hơn 4.200 tỷ đồng, đạt hơn 21,5% so kế hoạch năm. Chưa kể Cần Thơ còn hơn 3.600 tỷ đồng vốn kế hoạch năm trước chuyển sang, tới nay cũng chỉ giải ngân được hơn 600 tỷ đồng (hơn 16,5%).

Dự án mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91 có vốn hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách, nhưng tiến độ rất chậm do vướng mặt bằng.

Sở Tài chính cho biết, để Cần Thơ đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công tới hết quý III khoảng 75% vốn cả năm, thời gian còn lại cần giải ngân thêm gần 10.500 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng giải ngân khoảng 3.500 tỷ đồng, tức 1 tháng gần bằng con số của 6 tháng đầu năm (hơn 4.200 tỷ đồng).

Cần Thơ có 68 dự án dự án đầu tư công quan trọng (vốn từ 100 tỷ đồng/dự án trở lên), tổng kế hoạch vốn năm nay gần 12.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 7 tháng mới giải ngân được hơn 16% (hơn 2.100 tỷ đồng), không đạt mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân của sự chậm trễ trên, theo Sở Tài chính Cần Thơ vẫn chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu và giá vật liệu xây dựng tăng. Do đó, sở này đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động 7 tổ công tác thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cường giám sát và xử lý vướng mắc ngay tại dự án; cải thiện quy trình thủ tục dự án để rút ngắn 30-50% thời gian so với trước.

Quang cảnh cuộc họp.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - chỉ đạo các đơn vị liên quan cải thiện thủ tục đầu tư, kể cả đầu tư tư và đầu tư công, giám đốc các sở ngành tập trung công tác giải ngân đầu tư. Các chủ đầu tư rà soát các dự án, nếu không giải ngân được phải đề nghị điều chuyển dự án khác, rà soát để điều chỉnh giá vật tư các dự án.

Cũng theo ông Tuyên, Thường trực UBND TP. Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra thực tế các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm nay, góp phần cho tăng trưởng.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ cũng ban hành Kế hoạch phát động phong trào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công. Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.