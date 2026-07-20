Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước lần II với nhiều hoạt động đặc sắc dịp năm mới 2027

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước". Diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 4/1/2027, lễ hội quy tụ hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, nổi bật là chương trình khai mạc truyền hình trực tiếp, trình diễn drone light, nhạc nước, bắn pháo hoa và Countdown chào năm mới 2027.

Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 được tổ chức với mục tiêu tiếp tục phát huy giá trị văn hóa sông nước đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, đồng thời tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ dịp cuối năm. Lễ hội cũng hướng đến nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sông nước và phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội mang chủ đề "Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước", diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 4/1/2027 tại các khu vực trung tâm như phường Ninh Kiều, phường Cái Khế cùng một số địa điểm lân cận. Đây là sự kiện văn hóa cấp thành phố với sự tham gia của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 4/1/2027 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao đặc sắc.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc vào tối 30/12 tại khu vực Rạch Cái Khế, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Sân khấu được thiết kế trên hệ thống sà lan giữa mặt nước, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng trình diễn hiện đại nhằm tái hiện vẻ đẹp văn hóa sông nước Cần Thơ, đồng thời quảng bá hình ảnh trung tâm văn hóa, du lịch của vùng Tây Nam Bộ. Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình nhạc nước, trình diễn drone light kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân và du khách.

Đêm 31/12, thành phố tiếp tục tổ chức chương trình Countdown chào năm mới 2027 tại Công viên Sông Hậu với nhiều tiết mục nghệ thuật và hoạt động giải trí. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp chuyển giao năm mới.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều không gian trải nghiệm văn hóa sông nước. Nổi bật là khu tái hiện chợ nổi với khoảng 30-40 ghe, thuyền bày bán bánh dân gian, trái cây, đặc sản miền Tây, kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử. Bên cạnh đó là khu trưng bày nông cụ, ngư cụ truyền thống, các tiểu cảnh nghệ thuật và không gian trải nghiệm dành cho du khách.

Cần Thơ kỳ vọng Lễ hội Văn hóa Sông nước lần thứ II sẽ góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động thương mại cũng được đầu tư với Hội chợ Thương mại Cần Thơ năm 2026 quy mô từ 200-250 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản, đặc sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng khu ẩm thực, trình diễn chế biến món ăn và các chương trình kết nối giao thương. Song song đó là không gian quảng bá du lịch của các tỉnh, thành trong khu vực nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và xây dựng các chương trình kích cầu du lịch.

Lễ hội còn sôi động với chuỗi hoạt động thể thao dưới nước như đua thuyền buồm, đua thuyền ván SUP, đua thuyền mô hình, đua Ghe Ngo mini, giải vô địch đua vỏ composite mở rộng; cùng các hoạt động trải nghiệm chèo SUP, kayak, lướt ván phản lực, dù lượn và thả hoa đăng trên sông. Ngoài ra, Ngày hội cộng đồng "Sống cùng dòng sông", cuộc thi "Duyên dáng Áo bà ba", chương trình giáo dục bảo vệ dòng sông xanh sẽ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa sông nước và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô của thành phố mà còn hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ hệ sinh thái sông nước, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và tăng cường liên kết các tuyến du lịch đường sông giữa Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các quốc gia trong tiểu vùng sông Mekong.

Thông qua sự kiện, Cần Thơ kỳ vọng từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch sông nước của vùng Mekong, tạo điểm nhấn trong quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra quốc tế. Đồng thời, lễ hội sẽ góp phần kích cầu các lĩnh vực du lịch, lưu trú, ẩm thực, thương mại - dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương và hướng đến xây dựng Lễ hội Văn hóa Sông nước trở thành sự kiện thường niên mang tầm khu vực.