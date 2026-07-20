Thu hơn 1.300 tỷ trong 2 ngày Festival biển Khánh Hòa

Sau 3 ngày tổ chức với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã tạo dấu ấn với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa - điểm đến biển, văn hóa và hội nhập.
Các chương trình nổi bật như: Lễ khai mạc, Carnival đường phố - diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa biển, trình diễn ánh sáng, lễ hội ẩm thực, các giải thể thao biển quốc tế… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cho biết, trong thời gian diễn ra lễ hội, công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 85%, trong đó nhiều khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển đạt trên 90%.
Hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, tình nguyện viên cùng các lực lượng phục vụ đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện.