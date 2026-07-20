Thu hơn 1.300 tỷ trong 2 ngày Festival biển Khánh Hòa

TPO - Ngày 20/7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa cho biết: Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 17-19/7 đã thu hút hơn 780.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 225.000 lượt, khách quốc tế khoảng 50.000 lượt và doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Sau 3 ngày tổ chức với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã tạo dấu ấn với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa - điểm đến biển, văn hóa và hội nhập.

Màn pháo hoa lung linh bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. Ảnh: Mai Đông.

Các chương trình nổi bật như: Lễ khai mạc, Carnival đường phố - diễu hành xe hoa, lễ hội văn hóa biển, trình diễn ánh sáng, lễ hội ẩm thực, các giải thể thao biển quốc tế… đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sở VH-TT&DL Khánh Hòa cho biết, trong thời gian diễn ra lễ hội, công suất phòng lưu trú toàn tỉnh đạt trên 85%, trong đó nhiều khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ven biển đạt trên 90%.

Hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, tình nguyện viên cùng các lực lượng phục vụ đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện.