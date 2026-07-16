Lan tỏa giá trị di sản Yến sào Khánh Hòa qua lễ hội ẩm thực

Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026 không chỉ tôn vinh tinh hoa ẩm thực từ yến sào, lễ hội còn góp phần quảng bá thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, lan tỏa giá trị di sản nghề yến gần 700 năm và kết nối văn hóa, du lịch với phát triển kinh tế địa phương.

Nằm trong chuỗi sự kiện của Festival Biển Khánh Hòa, chiều 16/7, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026, đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển. Lễ hội mang đến không gian văn hóa - ẩm thực quy mô lớn, góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực yến sào, quảng bá thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và thúc đẩy phát triển du lịch.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - bày tỏ niềm tự hào về nghề khai thác yến có gần 700 năm lịch sử trên vùng biển Khánh Hòa. Phía sau mỗi tổ yến là sự hy sinh, bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động bám đảo, gìn giữ nghề truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu Yến sào Khánh Hòa - biểu tượng văn hóa đặc sắc của xứ Trầm biển Yến.

Bà Vân nhấn mạnh, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa không chỉ là sự kiện quảng bá ẩm thực mà còn là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức nghề yến được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ nguồn nguyên liệu quý của các đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, các đầu bếp và nghệ nhân đã sáng tạo nên nhiều món ăn đặc sắc, góp phần lan tỏa bản sắc ẩm thực Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và công ty tham quan các gian hàng ẩm thực.

Được tổ chức lần đầu năm 2011 trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang, sau 15 năm, lễ hội đã trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, năm 2025, "Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa" cùng "Lễ hội Yến sào Khánh Hòa" được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống của địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Cuộc thi "Tinh hoa Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026" với sự tham gia của 22 đội thi đến từ các khách sạn, resort 4-5 sao trên địa bàn tỉnh. Ban giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia, tiến sĩ ẩm thực, nghệ nhân và siêu đầu bếp uy tín đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Các đội thi sử dụng nguyên liệu chính là yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa kết hợp với những đặc sản địa phương như tôm hùm, cua biển, hải sâm, vi cá, rong nho... để sáng tạo các món ăn mang giá trị nghệ thuật và ẩm thực.

Ban giám khảo chấm thi các món ăn được chế biến từ yến sào Khánh Hòa.

Về định hướng phát triển, bà Vân cho biết Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục tập trung vào ba trụ cột gồm bảo tồn nguồn tài nguyên và di sản nghề yến; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu. Trong đó, bảo tồn đàn chim yến được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa, du lịch và ẩm thực nhằm đưa giá trị Yến sào Khánh Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách trong nước, quốc tế.

Chương trình nghệ thuật của lễ hội có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Anh Tú, Juky San, Hứa Kim Tuyền... cùng MC Nguyên Khang và các siêu đầu bếp, mang đến những màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật ẩm thực.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Công ty trao nhà Đại đoàn kết cho đại diện các địa phương, đơn vị.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào và mô hình hang đảo yến tại khu vực Đền thờ Thủy tổ ngành nghề Yến sào. Với chủ đề "Tinh hoa ngành nghề yến sào", triển lãm giới thiệu 90 tác phẩm ảnh phản ánh lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, nghề khai thác và công tác bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào Khánh Hòa qua nhiều thế hệ. Đây đều là những tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi Ảnh đẹp Yến sào Khánh Hòa do Công ty tổ chức qua các năm.