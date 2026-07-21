Chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng Mỹ sắp được nâng cấp tối đa

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiếc chuyên cơ Air Force One do Qatar trao tặng sẽ sớm được đưa đi nâng cấp thêm trong khoảng 1 tháng tới, giữa lúc xuất hiện nhiều nghi vấn về khả năng bảo mật và các tính năng an ninh của máy bay.

Phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về sau khi dự trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại bang New Jersey ngày 20/7 (giờ Việt Nam), ông Trump khẳng định chiếc máy bay này "có rất nhiều năng lực", nhưng vẫn sẽ được nâng cấp lên mức tối đa.

"Theo những gì tôi được biết, khoảng 1 tháng nữa họ sẽ đưa nó đi để nâng cấp lên mức tối đa. Quá trình này sẽ mất khoảng 1 tháng", ông Trump nói.

Không quân Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.

Chiếc chuyên cơ Air Force One do Qatar trao tặng sẽ sớm được đưa đi nâng cấp thêm trong khoảng một tháng tới. Ảnh: Reuters.

Ông Trump bắt đầu sử dụng chiếc Boeing 747 do Qatar trao tặng từ ngày 1/7, sau khi chấp nhận món quà này vào năm ngoái. Máy bay đã được cải tạo khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu phục vụ tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, trong chuyến công du từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Vương quốc Anh ngày 8/7, giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng, ông Trump bất ngờ quay trở lại sử dụng chiếc Air Force One đời cũ. Khi đó, ông giải thích đây là quyết định mang tính hoài niệm, "để ôn lại kỷ niệm", trước khi sử dụng chiếc máy bay mới để trở về Mỹ.

Việc ông Trump chuyển sang dùng chiếc máy bay do Qatar tặng từng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số chuyên gia an ninh cho rằng thời gian cải tạo quá ngắn có thể khiến máy bay chưa được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn và bảo mật của máy bay và không bằng chiếc Air Force One màu xanh nhạt từng được sử dụng trước đó. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp nhận món quà có giá trị lớn từ Qatar cũng vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến chi phí và tính hợp lý của việc nhận món quà này.

Chiếc Air Force One mới được sơn với tông màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng. Ảnh: SCMP.

Chiếc Air Force One mới được sơn với tông màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng theo thiết kế do chính ông Trump lựa chọn, đồng thời được tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies cải tạo.

Máy bay này được sử dụng như giải pháp tạm thời trong bối cảnh Boeing tiếp tục chậm tiến độ bàn giao thế hệ Air Force One mới. Theo hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD ký từ năm 2018, Boeing có trách nhiệm chế tạo hai chiếc Boeing 747-8 chuyên dụng cho tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, dự án hiện đã chậm khoảng 4 năm so với kế hoạch và vượt ngân sách, với thời điểm bàn giao dự kiến vào giữa năm 2028.

Trong một diễn biến liên quan, đầu tháng này, các phóng viên của The New York Times từng đưa tin về các tính năng an ninh của chiếc máy bay mới đã bị triệu tập để làm chứng. Tờ báo hiện đã đề nghị tòa án ngăn chặn các lệnh yêu cầu họ phải xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở Manhattan.