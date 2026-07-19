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Hải Phòng:

Xử phạt 2 bố con thả diều gần sân bay Cát Bi

Nguyễn Hoàn

TPO - Công an phường Hải An, TP. Hải Phòng vừa quyết định phạt ông L.X.Đ. (64 tuổi) và con trai L.V.T. (34 tuổi) về hành vi thả sáo diều ở khu vực cấm gần sân bay quốc tế Cát Bi.

Tối 18/7, Công an phường Hải An, TP. Hải Phòng cho biết vừa quyết định xử phạt hành chính ông L.X.Đ. (SN 1962) và anh L.V.T. (SN 1992, con trai ông L.V.Đ., cùng trú tổ dân phố Đằng Hải 1) về hành vi “thả diều trong khu vực cấm”.

Trước đó, chiều 7/6, Công an phường Hải An đã phát hiện ông L.X.Đ. và con trai là L.V.T. cùng thả chiếc diều sáo trước cửa nhà. Chiếc sáo diều dài 3,2m, bọc vải đỏ đen, gắn sáo tre gồm 7 ống sáo và đèn LED màu xanh đỏ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi “thả diều trong khu vực cấm”, thuộc địa phận vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

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Ông L.X.Đ. và con trai tại cơ quan công an.

Sân bay quốc tế Cát Bi thuộc địa phận phường Hải An, TP. Hải Phòng. Theo quyết định của Chính phủ, toàn bộ địa phận phường Hải An thuộc vùng cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Hành vi thả diều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hàng không, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh máy bay.

Theo Công an TP. Hải Phòng, quý IV/2025 có 25 chuyến bay khi tiếp cận trục cất, hạ cánh phát hiện diều tại khu vực phường Kiến An, Phù Liễn và Hưng Đạo.

Tháng 2/2026, hàng loạt chuyến bay VN1186, VJ280, VN1518 khi hạ cánh đã phát hiện vật thể bay nghi là diều hoặc thiết bị bay không người lái phát sáng, xuất hiện cách điểm chạm bánh khoảng 8km, ở độ cao 400m. Do ảnh hưởng, có chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Chuyến bay QH1545 khi chuẩn bị cất cánh cũng phát hiện vật thể bay không chính xác, có đèn phát sáng tại khu vực phường Phù Liễn khiến chuyến bay phải lùi thời gian cất cánh.

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Hình ảnh sáo diều do người dân thả gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không tại khu vực sân bay quốc tế Cát Bi. Ảnh: CAHP.

Giữa tháng 3/2026, chuyến bay VJ280 tiếp tục phát hiện vật thể bay phát sáng nhiều màu nghi là drone, xuất hiện khu vực phường Kiến An, cách máy bay khoảng 60 m.

Do bị ảnh hưởng bởi thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, 5 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 4 chuyến nội địa và 1 chuyến quốc tế phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài. Thời gian chậm từ 150 phút đến 360 phút, một số chuyến khác phải tạm dừng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #sân bay Cát Bi #an toàn hàng không #an toàn máy bay #thả sáo diều

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