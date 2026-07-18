Vietravel: Mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, đa dạng khi du lịch Hàn Quốc

Việc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tiếp tục mở rộng hợp tác sẽ giúp Vietravel tiếp cận nhanh hơn các xu hướng du lịch mới của Hàn Quốc, đồng thời cùng phát triển những sản phẩm có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt Nam.

Ngày 17/7, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược, hướng đến mục tiêu đồng phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hàn Quốc đối với du khách Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 17/7/2026, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các hoạt động xúc tiến du lịch, triển khai các chương trình marketing chung, phát triển sản phẩm mới, chia sẻ thông tin thị trường, thúc đẩy phân khúc khách MICE/Incentive cũng như xây dựng các chiến dịch truyền thông nhằm gia tăng lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong giai đoạn 2026 - 2028.

Thỏa thuận lần này không chỉ kế thừa những kết quả hợp tác trong thời gian qua mà còn mở rộng nội dung hợp tác theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động xúc tiến điểm đến với nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm du khách.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ký kết biên bản ghi nhớ

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên cũng sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm theo mùa, K-Culture, du lịch phong cách sống (lifestyle), du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness)... mở rộng các chương trình dành cho khách MICE và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến nhằm mang đến cho du khách Việt Nam những hành trình đa dạng hơn cùng nhiều giá trị gia tăng trong thời gian tới.

Một trong những trọng tâm của giai đoạn hợp tác mới là cùng nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mang tính trải nghiệm, thay vì chỉ khai thác những hành trình phổ biến. Trên cơ sở định hướng phát triển sản phẩm của hai bên, Vietravel và KTO sẽ ưu tiên nghiên cứu các dòng sản phẩm theo chủ đề K-Culture, lifestyle, wellness, du lịch di sản, lễ hội theo mùa, thể thao... nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược phát triển bộ sản phẩm Hàn Quốc giai đoạn 2027 - 2028 của Vietravel. Theo đó, doanh nghiệp sẽ từng bước giảm tỷ trọng các điểm mua sắm trong chương trình, tăng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tương tác với cộng đồng địa phương và phát triển những hành trình chuyên đề dành cho từng nhóm khách hàng.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel giới thiệu những trải nghiệm mới của khách hàng khi đến Hàn Quốc

Với hệ thống phân phối phủ khắp cả nước cùng kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhiều phân khúc khách hàng, Vietravel đóng vai trò kết nối những xu hướng du lịch mới của Hàn Quốc với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam. Thông qua mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc cùng kinh nghiệm khai thác thị trường outbound nhiều năm, Vietravel tiếp tục là đầu mối đưa các xu hướng và sản phẩm du lịch mới của Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Năm 2026, Vietravel Hồ Chí Minh được KTO trao Giải hạng mục Korea Re:Discover với sản phẩm Seoul - Gangneung - Yangyang - Wonju, ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong phát triển các dòng sản phẩm trải nghiệm và khám phá những điểm đến mới của Hàn Quốc.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Vietravel sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, hệ thống phân phối trên toàn quốc và mạng lưới khách hàng để phối hợp cùng KTO triển khai các hoạt động marketing, quảng bá, chia sẻ dữ liệu thị trường, mở rộng doanh số các sản phẩm Hàn Quốc và thúc đẩy các chương trình dành cho khách đoàn, khách MICE cũng như các chiến dịch truyền thông đồng thương hiệu.

Đây không chỉ là sự phối hợp giữa một cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp lữ hành, mà còn là sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và kết nối khách hàng nhằm tạo ra những giá trị dài hạn cho điểm đến.

Gia tăng giá trị cho du khách Việt

Đối với du khách Việt Nam, sự hợp tác giữa Vietravel và KTO sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm mới, những điểm đến đang nổi của Hàn Quốc cùng các chương trình xúc tiến và giá trị gia tăng được triển khai từ sự phối hợp giữa hai bên.

Bên cạnh các chương trình truyền thông và kích cầu, du khách sẽ được tiếp cận những hành trình được thiết kế theo từng mùa trong năm, các sản phẩm chuyên đề về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, chăm sóc sức khỏe, cũng như các trải nghiệm mang tính bản địa thay vì chỉ dừng lại ở những điểm tham quan quen thuộc.

Đây cũng là định hướng mà Vietravel theo đuổi trong chiến lược phát triển sản phẩm outbound lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để tạo ra những hành trình có chiều sâu, giá trị cao và khác biệt trên thị trường.

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết: "Chúng tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp lữ hành hôm nay không còn nằm ở việc có bao nhiêu chương trình tour, mà ở khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với KTO sẽ giúp Vietravel tiếp cận nhanh hơn các xu hướng du lịch mới của Hàn Quốc, đồng thời cùng phát triển những sản phẩm có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt Nam".

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký và là cơ sở để Vietravel và KTO triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, xúc tiến điểm đến, marketing và chia sẻ thông tin thị trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác đã thống nhất giữa hai bên.