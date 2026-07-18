Kỳ vọng mở nhiều tuyến du lịch mới, đưa thêm du khách đến Tuyên Quang

Tại chương trình hội thảo kết nối, khảo sát phát triển du lịch (Famtrip), lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang bày tỏ kỳ vọng chuyến khảo sát sẽ trở thành tiền đề để mở rộng hợp tác giữa địa phương và các doanh nghiệp lữ hành, góp phần tạo sức bật mới cho ngành du lịch.

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị xã Nà Hang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình Tọa đàm “Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026”.

Buổi tòa đàm có sự tham dự của lãnh đạo hai Sở, đại diện các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan thông tấn, báo chí. Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia trao đổi giải pháp xây dựng sản phẩm, kết nối tour, tuyến và mở rộng thị trường khách.

Ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, thành công lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở hoạt động khảo sát thực tế mà phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể sau hội thảo. Đó là việc có thêm nhiều hợp đồng hợp tác được ký kết, nhiều chương trình kích cầu du lịch được triển khai, nhiều tuyến du lịch mới được hình thành và ngày càng có nhiều đoàn khách lựa chọn Tuyên Quang là điểm đến.

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, với lợi thế về tài nguyên du lịch, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm của các cấp chính quyền cùng sự tham gia tích cực của người dân, ngành du lịch Tuyên Quang sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Qua đó, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tuyên Quang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, du lịch không đơn thuần là bán một hành trình mà còn kể một câu chuyện. Tuyên Quang hiện có lợi thế đặc biệt khi sở hữu câu chuyện về vùng đất hội tụ giữa lịch sử hào hùng, thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng của hơn 20 dân tộc.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển du lịch của tỉnh được mở rộng, tạo điều kiện hình thành những hành trình đặc sắc, kết nối từ Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình đến Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì và nhiều bản làng giàu bản sắc văn hóa.

Lãnh đạo Sở mong muốn các doanh nghiệp lữ hành tham gia chương trình Famtrip không chỉ dừng lại ở hoạt động khảo sát mà sẽ trở thành đối tác chiến lược, cùng kiến tạo sản phẩm du lịch và là những "đại sứ" quảng bá hình ảnh Tuyên Quang tới đông đảo du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục lắng nghe, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển lâu dài, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển nhanh, xanh và bền vững