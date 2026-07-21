Sáng nay, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

TPO - Từ 8h sáng nay (21/7), Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng” tại Hà Nội, với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Sau gần 40 năm đổi mới, doanh nghiệp Nhà nước hiện chỉ còn chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng doanh nghiệp, nhưng vẫn đang nắm giữ nguồn lực rất lớn trong nhiều ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn là điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng.

Đặc biệt, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực chiến lược.

Tuy nhiên, kết quả triển khai trong thời gian qua vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đề ra. Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước mới cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 643 tỷ đồng.

Đối với công tác sắp xếp doanh nghiệp, trong 8 doanh nghiệp được phê duyệt phương án giai đoạn 2021-2025, có 6 doanh nghiệp đã hoàn thành sáp nhập, 2 doanh nghiệp đang thực hiện giải thể.

Về thoái vốn nhà nước, trong tổng số 146 doanh nghiệp thuộc diện phải thoái vốn, mới chỉ có 19 doanh nghiệp hoàn thành, đạt khoảng 13% kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

Những con số trên cho thấy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn cả về cơ chế, chính sách lẫn khâu tổ chức thực hiện. Trong khi đó, yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực này đối với tăng trưởng, đầu tư và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp bách.

Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng”.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Từ sắp xếp nguồn lực đến dẫn dắt tăng trưởng". Hội thảo là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp cùng nhìn lại chặng đường tái cơ cấu vừa qua; phân tích những nút thắt đang cản trở tiến trình đổi mới; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước, thúc đẩy cải cách quản trị và phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hội thảo sẽ diễn ra từ 8h ngày 21/7, tại Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội).

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu:

- Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

- Ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính

- Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính

- Bà Đoàn Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính

- Bà Tào Thị Kim Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương

- Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

- TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

- Chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường

Cùng với đó là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Nhà nước, như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)...

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